1-0 | El Fabril vence al Sámano y recupera el mando de la competición

Sin grandes alardes, con algún que otro apuro solventado por un estelar Hugo Ríos, pero con la autoridad de un claro candidato al ascenso directo, el Fabril superó a un sólido Sámano que no se deshizo en ningún momento (1-0). Bil Nsongo resolvió un partido que en el descanso parecía destinado a atascarse hasta que Quique Teijo se proyectó por la derecha para que el camerunés, tras varias jornadas con el primer equipo, anotase su decimoprimer gol esta temporada. Volteretas al aire para recuperar la primera posición perdida hace justo una semana.

El Fabril aprovechó este sábado el regalo del Coruxo en su victoria al Oviedo Vetusta. Ambas canteras se disputan la primera plaza y se citan la próxima jornada en O Requexón. Antes, los blanquiazules debían imponerse a un Sámano que, pese a ser colista, creó serias dificultades a través de un plan reactivo de juego. Como en un déjà vu, el filial cayó en la primera parte en los errores que le condenaron contra el Langreo hace justo una semana, cuando no pudo pasar del empate tras un encuentro espeso.

El Sámano, con un marcado 5-4-1, se hizo fuerte atrás e intentó castigar al contraataque. Manuel Pablo, en la previa, había advertido de los peligros de Castillo, pero el ariete fue un dolor de cabeza para Vilela, con quien se emparejaba siempre, hasta que las fuerzas se lo permitieron. Más allá de una buena cabalgada de Teijo por la banda, y un contraataque de Bil tras apoyarse en David Domínguez, el Fabril no fue capaz de amenazar con peligro real a Oleaga durante todo el primer tiempo.

El Sámano, sin embargo, fue el que tuvo mejores ocasiones. En especial, un balón al palo de Julen tras cazar una pelota suelta en la frontal. También un centro al filo del descanso desde la parte izquierda hacia Castillo, quien estaba totalmente solo en el primer palo, pero no logró impactar con el esférico y Ríos atajó la pelota.

El Fabril mejoró en la segunda parte ante el Sámano

Necesitaba una marcha más el Fabril, que apostó por un partido de desgaste y mover de lado a lado el árbol hasta encontrar un espacio. El filial estuvo demasiado predecible y poco disruptivo hasta el paso por los vestuarios. En la segunda mitad, cargó más el juego por la banda derecha, con Quique Teijo proyectándose. El de Betanzos aprovechó un pase perfecto de Cortés para atacar la espalda de su par y sacar un centro que Bil Nsongo transformó en el 1-0. El camerunés pudo controlar en el área y, esta vez sí, definir sin oposición, después de haber tenido un remate repelido en la primera mitad.

El gol relajó a un Fabril demasiado encorsetado, al que no le sirvió acumular muchos efectivos por delante de Enrique Fernández, todos ellos llenos de talento, pero con demasiada necesidad de recibir al pie y poca capacidad de atacar el espacio, lo que había facilitado la defensa naranja. Con 1-0, el rival tuvo que abrirse un poco más, y con los cambios, la capacidad física fabrilista se hizo notar. No sin sustos, porque tras una pérdida de Dani Estévez, Abad filtró un pase a Marta que se plantó mano a mano con Hugo Ríos. No podía faltar, como en casi todas las victorias, una gran atajada del capitán, uno de los mejores jugadores del curso.

El Fabril no sentenció el partido, aunque tuvo oportunidades para hacerlo con dos contraataques claros que desperdició. El equipo cántabro intentó a la desesperada empatar sin éxito, y acabó con uno menos tras la expulsión por roja directa de Castillo. El triunfo devuelve al Fabril a la primera posición. El próximo domingo a las 16.45 visitará al Oviedo Vetusta, segundo a dos puntos de distancia. Para los de Manuel Pablo son ya 12 victorias en 20 encuentros, con solo 11 goles encajados (el que menos) y 34 a favor (el que más).