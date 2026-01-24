Así está la clasificación de Segunda División: el Málaga supera a un Deportivo que aún podría acabar segundo la jornada

La igualdad de la parte alta de Segunda División hace que el Deportivo pueda en una misma jornada acceder a puestos de ascenso directo o a quedarse como el último equipo en play off a Primera, empatado a puntos con el séptimo. Todo dependerá de su resultado y del resto de marcadores del resto de rivales, aunque de entrada los blanquiazules ya han perdido un puesto en la tabla

Y es que el Dépor empezó la jornada como cuarto en la tabla y ya es quinto después de la goleada del Málaga al Burgos del viernes (3-0). El equipo coruñés podría empezar su partido en la sexta plaza si el Almería gana en Eibar. También juega antes el Castellón en Zaragoza, aunque le precede en la tabla.

Una victoria que le catapultaría

La derrota de Las Palmas y un potencial resultado adverso de los blanquinegros en el Ibercaja estadio le ofrecería la posibilidad de colocarse segundo si le gana en casa al líder, al Racing de Santander.