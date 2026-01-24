El delantero de moda del Racing: de referencia ante el juvenil del Deportivo a amenaza en Riazor

Hace justo un año, Manex Lozano despuntaba en el Athletic Club juvenil, con el que anotó 24 goles en el Grupo II de División de Honor y media docena en Youth League y, en enero, eliminó en la Copa del Rey de su categoría al Deportivo de Miguel Figueira. Un curso más tarde se ha convertido en la gran irrupción del Racing de Santander. Apunta a titular ante las bajas de Asier Villalibre y Carlos Arana. Será la amenaza ofensiva para una pareja de centrales en la que Miguel Loureiro vuelve a buscar pareja de baile tras la sanción de Arnau Comas.

El fútbol no entiende de etapas ni tiempos. El talento se moldea con voracidad y, aunque muchas veces necesita tiempo y paciencia, en otros casos los jugadores, simplemente, explotan cuando tienen una oportunidad. Manex Lozano le ha dado la razón a Chema Aragón y ha tirado la puerta abajo tras apenas unas semanas en el Racing Club.

Formado en la cantera rojiblanca, Manex arrancó la temporada en el CD Baskonia, club que tiene convenio de filialidad y actúa como tercera escuadra del Athletic. Sus números con el equipo de Segunda Federación no estaban siendo especialmente destacables. Solo había anotado un gol, en septiembre, ante el CD Alfaro. Pero ante la salida de Jeremy Arévalo al Stuttgart, el club cántabro lo tuvo claro y se hizo con sus servicios en calidad de cesión hasta final de temporada.

El de Pamplona, con apenas 18 años (cumplirá 19 en febrero), ya ha doblado sus números. Tuvo una gran actuación en su debut ante el Real Zaragoza, con un gol que, aunque no valió para sumar puntos, sirvió para demostrar una de sus grandes armas: un poderoso cabezazo directo a la red para poner el 2-3 y apretar el final. Días después, fue uno de los protagonistas ante el Barcelona en la Copa del Rey al no asistir a Andrés Martín en un claro dos contra uno. No le pesó y, contra la UD Las Palmas, marcó y dio un pase de gol. El tanto, un zurdazo tras un buen desmarque corto para abrir la lata.

Manex Lozano jugó ante el juvenil del Dépor hace justo un año

No habrá pasado ni un año completo desde que Manex Lozano, el 29 de enero de 2025, se midió al Juvenil A del Deportivo. Entonces, con un once titular en el que los blanquiazules incluían a Pablo García, Samu Fernández o Adrián Guerrero (Noé, en dinámica de Fabril, estaba lesionado). También otros futbolistas que destacan ahora en el filial blanquiazul, como Manu Ferreiro o Rodrigue Dipanda.

El ariete participó en el triunfo por 1-0 del Athletic gracias a un gol de Oier Unamuno. No fue el mejor día de Manex, quien aquel partido lo acabó expulsado por doble tarjeta amarilla.

El ariete sigue perteneciendo al Athletic Club y tiene contrato con los vascos hasta 2028. En una posición en la que los de San Mamés han tenido problemas en los últimos años para encontrar una referencia ofensiva de nivel, Manex llama a la puerta para ser el heredero de la delantera rojiblanca.