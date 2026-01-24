El Dépor Abanca, contra el DUX y contra sí mismo

El Deportivo Abanca se enfrenta a un doble rival este domingo (16.00 horas, DAZN). Por un lado, el conjunto que dirige Fran Alonso afronta una «final», como catalogó el propio entrenador blanquiazul, ante un rival directo por la permanencia y, por otro, persigue su primera victoria lejos de Riazor, en contra de su propio destino esta campaña.

El DUX Logroño es el único equipo de la Liga F que no ha ganado en lo que va de temporada. En 16 jornadas, el equipo riojano suma 6 empates y 10 derrotas, por lo que ocupa la penúltima posición (en descenso) con 6 puntos, uno más que el Levante. En A Coruña, la escuadra de Héctor Blanco salvó un valioso empate (2-2), en un choque que el Dépor encarriló con un 2-0 al descanso y dejó escapar en el segundo tiempo.

De aquel DUX al que esta semana saltará a Las Gaunas hay varias diferencias. La principal, los refuerzos de invierno que han aterrizado en Logroño para tratar de revertir la mala dinámica colectiva. En enero, el combinado riojano ha fichado a la extremo Salomé Prat, las centrocampistas argentinas Magui Giménez y Cata Ongaro, la delantera francesa Dona Scannapieco y la lateral Mili Martín, cedida por el Costa Adeje Tenerife.

Un Dépor con asignaturas pendientes

El Deportivo, por su parte, recupera a Monteagudo en la convocatoria y pone el interrogante sobre Marisa y Barth, que entrenan con el grupo y ultiman sus recuperaciones. Sin Millene y Henar, lesionadas de larga duración, y sin Colette Cavanagh, que se marchó al Ipswich Town esta semana, el conjunto blanquiazul sigue con atención el mercado. «A lo mejor tenemos alguna sorpresa en los próximos días», indicó el técnico en la previa del encuentro en sala de prensa.

Mientras se mueven los despachos, la plantilla y el staff centran sus esfuerzos en hacerse valer lejos de A Coruña. Tras caer frente al Badalona condenado por un error propio, el conjunto blanquiazul quiere resarcirse doblegando a un oponente directo en la parte baja de la tabla. Con 8 puntos de diferencia con respecto a la zona roja, el cuadro de Alonso respira, pero no se confía. Sobre el césped de Las Gaunas tratará de espantar sus fantasmas y estrenar el casillero de triunfos a domicilio para ampliar su colchón y afrontar la segunda vuelta con tranquilidad y confianza. Todo o nada. Aire o tormenta.