El Deportivo - Racing, declarado de alto riesgo, contará con un operativo especial de seguridad

El Deportivo - Racing de Santander de este domingo (21.00, Riazor) contará con un operativo de seguridad especial tras haber sido declarado partido de alto riesgo, una medida habitual en los encuentros en los que se prevé un desplazamiento importante de seguidores visitantes. En este caso, unos 700 racinguistas acompañarán al conjunto cántabro pese a la hora del encuentro.

Este viernes, Julio Abalde, subdelegado del Gobierno en A Coruña, presidió una junta de seguridad en la que participaron representantes de la Policía Nacional, la Policía Local, y el departamento de seguridad del RC Deportivo, con el objetivo de planificar y coordinar un dispositivo especial que "garantice la seguridad antes, durante, y después del evento", indican desde la Subdelegación del Gobierno.

Durante todo el día se establecerá un operativo de seguridad especial con una actuación conjunta y coordinada entre la Policía Nacional, la Local y la Seguridad privada del club. Este operativo se activará el domingo a las 9:00 horas, y durará hasta la retirada del equipo visitante al término del partido.

Además, el dispositivo tendrá en cuenta la actuación musical prevista en la puerta 4 de Riazor, promovido por el colectivo Aquí tamén se fala, con la colaboración del Gobierno local. Por motivos de seguridad, la actuación se ha pasado a las 19.00 por motivos de seguridad.

Julio Abalde destacó que "la prioridad absoluta es que el partido se desenvuelva con total normalidad y que la ciudadanía pueda gozar del fútbol en un ambiente seguro y de convivencia".

Sin venta de entradas en la taquilla para el Deportivo - Racing de Santander

Como es habitual en los encuentros declarados de alto riesgo, las taquillas del estadio de Riazor permanecerán cerradas el propio día del partido, por lo que los aficionados deberán adquirir sus entradas a través de la página web blanquiazul.

Las taquillas del Palacio de los Deportes de Riazor abrirán desde las 18:00,únicamente para atender incidencias de abonados y abonadas.