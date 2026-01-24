Deportivo - Racing de Santander: Duelo de titanes y noche de estrellas

Pocos planes suenan más apetecibles que un Deportivo-Racing de Santander en la categoría de plata. Riazor, un ambiente de gala, y talento a raudales sobre el verde para que dos históricos del fútbol español midan su momento en una de esas finales anticipadas que deja el campeonato en pleno mes de enero. Quedará un mundo después de este encuentro, pero para los blanquiazules esta es la oportunidad de tumbar al líder, reivindicarse ante su parroquia, y dar un golpe sobre la mesa. La escuadra cántabra, hasta el momento la mejor de la competición, se aferra a sus grandes individualidades y a la estadística: no caen en enfrentamiento directo desde 2020.

El Deportivo se cita en una noche grande entre dos conjuntos que añoran tiempos mejores. El favoritismo santanderino choca de frente con Riazor, donde el equipo coruñés solo ha cedido una derrota, aunque los pupilos de Antonio Hidalgo apenas han sacado 16 puntos de 30 posibles y deben a su gente una noche de alegrías. Puede ser esta, marcada en rojo desde hace tiempo.

Tras vencer al Almería, el Deportivo ha roto su mala dinámica y afronta la visita del Racing con prácticamente todos los jugadores a disposición del técnico catalán. Ximo, eso sí, todavía no ha reaparecido tras su lesión, e Hidalgo deberá volver a mover su pareja de centrales tras la baja por sanción de Arnau Comas. En el Racing no estarán Asier Villalibre y Carlos Arana, pero la irrupción de Manex Lozano suena igual de amenazante para un Dépor que como local ha dejado cuatro veces su portería a cero.

Las claves del Deportivo

La seguridad defensiva es, sin duda, la asignatura pendiente de un equipo que ha encajado gol en 16 encuentros esta campaña. El potencial ofensivo ha compensado unos números que le sitúan como el sexto equipo que más recibe. Más, ante un Racing de Santander que es la escuadra que mayores datos de facturación ofensiva tiene, con 49 goles en 22 partidos, y una media aterradora de 2.22 tantos por encuentro.

Lucas Noubi y Dani Barcia se disputan ser el acompañante del indiscutible Miguel Loureiro. Es una de las tres dudas en un once muy definido en las últimas jornadas. Además, podría regresar al equipo Diego Villares, suplente la pasada jornada para dar entrada a un sistema más ofensivo en un 4-4-1-1 en el que Mario Soriano y José Ángel se repartieron con buena nota el centro del campo. No obstante, la enorme capacidad ofensiva del Racing en su línea de mediapuntas obliga a Hidalgo a doblar la atención defensiva en una parcela en la que se juntarán Peio Canales como mediapunta; Íñigo Vicente como organizador partiendo desde la banda; y el punzante Andrés Martín, un extremo con alma de ariete.

Es por eso que el de Samarugo tiene papeletas para acompañar a José Ángel y repetir la pareja de pivotes que lleva vigente tres temporadas, liberando así a Mario Soriano. Esto dejaría a Stoichkov como única referencia, aunque Mulattieri recuperó la sonrisa la pasada jornada tras romper su sequía goleadora y anotar un gol que valió un triunfo.

El plan de partido que elija Hidalgo puede variar la elección en el costado derecho. Si quiere más balón, Luismi es ese extremo que se puede meter por dentro para combinar con Mario y tener más cuota, calidad entre líneas y último pase. Mella entraría si el Dépor renuncia a tener el balón y busca transitar más directo.

Noticias relacionadas

El Racing de José Alberto ha aprendido de la Copa del Rey a hacerse fuerte atrás. No planteará un partido alocado. En la ida fue muy superior al equipo coruñés y esta noche medirá la mejoría del conjunto de Hidalgo. El partido cántabro pasa por las botas de Gustavo Puerta, el hombre que marca el ritmo y mide el tempo. Si sufre será una buena noticia para la parroquia de Riazor.Será un duelo vibrante entre algunos de los mayores talentos de la competición.