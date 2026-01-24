Deportivo - Racing de Santander: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 23 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo se enfrenta al Racing de Santander en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion. El equipo de Antonio Hidalgo, con algún jugador renqueante, llega con ilusión tras vencer ante el Almería y aguarda dar un golpe encima de la mesa ante el líder. En frente, un Racing de Santander que no podrá contar con Asier Villalibre y Arana, pero sí con Manex Lozano, su nueva referencia ofensiva.

La victoria ante el equipo indálico ha cambiado la cara de un conjunto que hasta el momento sumaba cinco partidos sin ganar. De nuevo en la carrera por el ascenso directo, el duelo ante el Racing será un partido fundamental para acercarse a las dos primeras plazas, marcadas por los santanderinos, con cuatro puntos más, y el Castellón, con uno por encima.

Carlos Miranda

El equipo coruñés, atento al mercado de fichajes antes de que se cierre enero, podría recuperar a Ximo Navarro para el duelo y tener, después de varios meses, la enfermería libre. En el último encuentro Hidalgo tuvo que hacer descartes y Rubén López se que quedó fuera. Ahora, el técnico cree que al centrocampista de Silleda le podría venir bien tener más minutos.

El club, además, podría terminar dando salida a Cristian Herrera y Daniel Bachmann. El meta pidió salir por motivos personales, pero su situación todavía no se ha resuelto, mientras que el zurdo cuenta con pocos minutos.

Horario del partido entre el RC Deportivo y el Real Racing Club

El equipo coruñés llega a Riazor tras arrancar la segunda vuelta con un importante triunfo contra el Almería que le sitúa en la cuarta plaza, a un solo punto de Las Palmas y Castellón, que empatan con 39 por encima de los blanquiazules.

En esta ocasión, el duelo ante el Racing de Santander en el estadio de Riazor será el domingo 25 de enero a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Racing de Santander

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a el Racing de Santander será transmitido en los canales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.