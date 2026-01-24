Muñiz Muñoz, el árbitro que anuló el gol a Eddahchouri en Málaga y cabreó a Hidalgo, dirigirá el partido ante el Racing

El Deportivo se reencontrará con Carlos Muñiz Muñoz en el partido ante el Racing de Santander de este domingo (21.00, Riazor). El colegiado fue protagonista en la derrota por 3-0 ante el Málaga tas anular un gol a Zakaria Eddahchouri por falta a un defensor momentos antes de anotar. En octubre, el VAR intervino, con Rubén Ábalos a los mandos, para una acción que días después el CTA ratificó, creyendo, además, que debería haber sido saldada con amarilla. Antonio Hidalgo, enfadado, expresó que esa acción no se podía "anular nunca". Ante los cántabros, en un encuentro declarado de alto riesgo, en el VAR estará Iván Caparrós.

Muñiz Muñoz ha sido el designado para ser el árbitro principal del duelo entre el Deportivo y el Racing de Santander en la jornada 23. El cuadro coruñés no guarda buen recuerdo del aragonés, con quien ha tenido ya varios encontronazos en los últimos dos cursos, destacando, también, un penalti no pitada sobre Rafa Obrador tras ser zancadilleado por Larrubia.

El más importante fue el que se dio esta campaña, en un Málaga 3-0 Dépor en el que el club blanquiazul se sintió perjudicado tras un gol de Eddahchouri anulado por falta. "Le llama el del VAR y le enseña algo. Es muy difícil que el árbitro de campo lo contradiga. Nos dijeron que el VAR iba a entrar en errores graves o manifiestos. Creo que Murillo hace más por poner la cabeza que Zaka", comentó Hidalgo sobre la acción días después.

Rubén Ávalos, árbitro principal en el VAR, llamó a Carlos Muñiz Muñoz para revisar la acción del gol de Zakaria Eddahchouri, anulado posteriormente por una falta del delantero neerlandés a Murillo en la carrera. El ariete, mientras conducía la pelota, golpea en la cara del defensor, en una jugada que Hidalgo aseguró posteriormente no comprender. Tras el tanto, Ávalos citó al colegiado de la contienda y le aconsejó sobre lo que iba a ver al llegar al monitor: «En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada».

El árbitro aragonés, Carlos Muñiz, tras confirmar lo escuchado, revisó la imagen e indicó tras ver varias secuencias que reanudaría el juego «con tiro libre directo a favor del equipo local». El colegiado denegó así el tanto, que hubiese supuesto el 3-1 minutos después de que el Málaga ampliase la ventaja y cortando así la esperanza deportivista de remontar la contienda.

El Comité Técnico Arbitral (CTA) considera que el VAR, entonces liderado por Rubén Ávalos, intervino correctamente en el partido entre el Málaga y el Deportivo, cuando en el minuto 51 Zakaria Eddahchouri anotó un gol que, tras revisión, fue anulado por falta del delantero sobre Murillo tras impactar con el codo en su cara. El máximo organismo arbitral ratificó a través de su programa Tiempo de Revisión, en el que analizan, a través de los canales de la RFEF, distintas acciones del juego. Creen, además, que debería haber sido amarilla.

"Tras analizar las imágenes, el árbitro anula el gol por falta previa, decisión que se ajusta al reglamento: la regla 12, 'faltas y conducta incorrecta', establece que se considera acción temeraria aquella en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, por lo que deberá ser amonestado, explica la presentadora del programa, que da voz a las decisiones del CTA. El comité arbitral considera que la falta estaría enmarcada en este supuesto, por lo que Rubén Ávalos habría intervenido bien, pero la acción "se debería haber saldado con tarjeta amarilla".

"La decisión de anular es correcta, pero faltó la amonestación disciplinaria al jugador infractor. El VAR interviene conforma al protocolo. El árbitro no aplica la sanción correspondiente", finalizan en un programa publicado a través de los distintos canales de la RFEF. El momento en el que tratan la acción es en el minuto 4:28.