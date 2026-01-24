Riki se vuelve a quedar fuera de la convocatoria del Albacete por lesión con el Deportivo pendiente

Riki Rodríguez vuelve a ser descarte en el partido del Albacete debido a unas molestias físicas. El centrocampista, futuro jugador del Deportivo a partir de junio y objetivo de incorporación inmediata para Fernando Soriano, no ha podido participar con sus compañeros. El conjunto manchego se enfrenta al Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla, un encuentro que arrancó el sábado a las 14.00. Alberto González, técnico blanco, situó a Pacheco y Meléndez en el doble pivote, con Agus Medina cerca de la zona.

Segundo partido consecutivo que se pierde Riki Rodríguez por unas molestias físicas. El capitán no juega desde el partido ante el Real Madrid de Copa del Rey, en el que tuvo media hora de participación y logró una victoria histórica protagonizada por el tanto de Jefte Betancor. Sin embargo, no se ha vuelto a vestir de corto por unas molestias físicas, la semana pasada, localizadas en el sóleo. Su salida o continuidad, un tema a resolver en los próximos días.

Noticias relacionadas

Así está la situación de Riki en el Albacete y con el Deportivo detrás

La gran pretensión de enero para cerrar el capítulo de entradas es Riki. El asturiano ya ha firmado con el Dépor a partir del 1 de julio y el club coruñés quiere cerrarlo ya. El pivote del Albacete fue baja por unas molestias ante el Cádiz y ha insistido a su club para que escuche a la entidad blanquiazul y le deja irse ya con un acuerdo entre ambas partes. En el Dépor se mantiene el optimismo, aunque el conjunto manchego se sigue resistiendo. Su potencial sustituto, Cedeño, se ha lesionado y los del Carlos Belmonte sigue en el mercado. Hay muchas piezas aún por cuadrar y pocos días días para que acabe viendo la luz una operación que lleva tres periodo de pases enquistada.