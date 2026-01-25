0-4 | El Dépor Abanca rompe su maleficio a lo grande

El Deportivo Abanca logró más que tres puntos en Las Gaunas. No solo porque se impuso al DUX, rival directo en la parte baja de la tabla, sino porque sumó su primer triunfo del curso lejos de Riazor con una goleada y buenas sensaciones (0-4). La victoria despega al conjunto coruñés del descenso, con once puntos de margen y golaverage ganado a las riojanas.

El equipo de Fran Alonso saltó al césped con la intención de vencer. Y lo cumplió. Tuvo la primera ocasión antes del minuto de juego, en una presión alta que terminó con un lanzamiento desviado de Ainhoa Marín, desplazada a la banda izquierda tras la entrada de Lucía Rivas en el once. La 14 blanquiazul fue la más peligrosa en los primeros minutos, aunque le faltó precisión. Erró un mano a mano ante Miralles después de un control que se le fue largo y envió a las nubes un pase de la muerte de Rivas en el área pequeña.

El Dépor llamaba a la puerta del gol, pero nadie le abría. El DUX tuvo su primera (y prácticamente única) llegada clara al cuarto de hora, en un balón filtrado entre Elena y Vera que Mawete remató alto. La respuesta blanquiazul fue inmediata. Ainhoa interceptó un mal pase largo de Miralles, condujo para fijar a la defensa y sirvió para que Espe Pizarro reventase la portería riojana con un cañonazo al fondo de la red (1-0). La uruguaya no se molestó en timbrar, tiró la puerta abajo directamente.

El DUX intentó hacerse con la pelota para organizarse, pero el dominio le duró poco. El Dépor, lanzado, aprovechó la confianza para volcarse a por el segundo. A diferencia de otros días, fue ambicioso y encontró su recompensa. En el minuto 25, Rivas invadió el área local por la derecha, puso un balón tenso y Paula Gutiérrez, desde la segunda línea, lo empujó para dentro (2-0). El DUX reclamó fuera de juego de la centrocampista catalana y la colegiada revisó la acción durante tres minutos, pero valió. Gol con suspense.

Lucía Rivas insistió por la derecha, una vez más convertida en un puñal. La canterana, que vivía su primera titularidad en Liga F, parece que lleve jugando entre las mayores toda la vida. Sus envíos encontraron, de nuevo, a una Ainhoa poco acertada, pero fueron suficientes para mantener al conjunto riojano embotellado atrás.

El final de la primera mitad fue accidentado. En una falta lejana del DUX, Masferrer cayó en el área deportivista y quedó tendida tras un golpe en la cara. El Dépor salió rápido a la contra, pero cuando llegó a la divisoria, Rivas recibió un codazo en el rostro. Dos jugadoras, una de cada bando, doloridas sobre el césped. Fran Alonso solicitó el FVS para pedir una posible tarjeta roja en la acción sobre Lucía y Héctor Blanco le imitó para pedir penalti. Elisabeth Calvo no señaló ni una ni otra y el primer tiempo se fue a los diez minutos de descuento, en los que no pasó nada.

Misma ambición tras el descanso

La primera llegada del segundo tiempo fue para el DUX, en un disparo lejano de Prat directo a las manos de Inês. A partir de ahí, el cuadro local desapareció. El Deportivo entró en calor con un mano a mano que Ainhoa falló ante una Miralles que se hizo gigante. Fue el preludio de lo que estaba por venir. En el siguiente acercamiento, el balón cayó manso en los pies de Espe Pizarro tras un rechace en la frontal. La uruguaya pensó, amagó y colocó un misil teledirigido lejos del alcance de la guardameta local para anotar el tercero (0-3).

El Dépor bailaba al son que marcaban sus jugadoras de ataque, ante un DUX inoperante que todavía no ha ganado en liga. La escuadra blanquiazul hizo leña del árbol caído y firmó el cuarto cinco minutos después. Ainhoa, Vera y Paula dibujaron una buena jugada por la izquierda y Gutiérrez metió el balón en área local. Pizarro, forzada, toco lo justo para que el esférico cayese con ventaja en los pies de Lucía Rivas, que encontró el premio del gol como broche a otro gran partido individual (0-4). Que nadie la despierte, ni a ella ni al deportivismo, de su irrupción en la élite.

Noticias relacionadas

El cuarto tanto blanquiazul mató el encuentro. El DUX tuvo alguna llegada tímida y Eva Dios y Ainhoa probaron a Miralles desde lejos, ambas muy flojas. Miralles sacó una buena mano ante un remate de Marisa y la madrileña remató alto el córner posterior. Fin de la historia y tres puntos a la mochila. El Dépor respira, celebra y sonríe, a la espera ya de la visita del Real Madrid la próxima semana.