Las notas individuales del Deportivo ante el Racing de Santander: Noubi y Quagliata brillan en un partido duro

El italiano fue el mejor del encuentro

Diego Villares controla la pelota ante la oposición de un rival

Xane Silveira

Xane Silveira

El Deportivo cayó derrotado ante el Racing de Santander en un buen encuentro que no tuvo recompensa. Giacomo Quagliata destacó en un duelo en el que a los blanquiazules les faltó puntería. Lucas Noubi, de vuelta en el once, fue otro de jugadores que brilló.

Álvaro Ferllo (5): No tuvo apenas que intervenir, pero tampoco pudo hacer más en el gol.

Altimira (7): Fue un dolor de muelas constante para el rival y también estuvo intenso en defensa.

Lucas Noubi(7): Brilló con varias acciones físicas y correcciones imperiales. Se ha ganado el sitio en el eje de la zaga.

Loureiro (6): Junto a Noubi, anularon a Manex, aunque el cercedense lo pasó mal con balón.

Quagliata (7): El mejor. Generó algunas de las mejores ocasiones del partido desde la izquierda. Se asoció con Yeremay a las mil maravillas y percutió hasta que se quedó sin fuerzas por el costado.

Villares (7): Recuperó su mejor versión en la presión. Tuvo una ocasión clara de gol.

José Ángel (7): Acabó agotado, aunque durante mucho tiempo fue el eje y distribuyó con precisión

Luismi (6): Cuajó una gran primera parte colándose entre líneas. Fue sustituido a la hora de partido tras diluirse.

Mario Soriano (7): Limpia cada jugada con precisión quirúrgica. Clave en la salida de balón y en la organización del equipo.

Yeremay (6): Empezó juguetón, pero no logró marcar la diferencia y en un encuentro en el que estuvo muy encimado.

Eddahchouri (5): No pudo aportar el gol que el equipo reclamó durante los 90 minutos. Sumó entrega y trabajo sin balón.

También jugaron en el Deportivo

Mella (6): Generó varios buenos centros en la banda.

Stoichkov (4): Volvió a fallar la que se espera que anote.

Mulattieri (5): Tuvo una clara.

Charlie (4): Erró el empate.

Escudero (5): Sacó un gran centro que casi acaba en tanto.

