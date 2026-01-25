Ya es oficial: Diego Gómez deja el Cartagena y refuerza al Pontevedra

Hace unos días era Martín Ochoa el que dejaba el Arenteiro para unirse al Ourense CF y ahora es Diego Gómez el que se marcha del Cartagena para enrolarse en un Pontevedra recién ascendido que, aún así, es tercero en el Grupo I de Primera RFEF. Ya se sabía hace días que iba a dejar Cartagonova para marcharse a un conjunto de la misma categoría donde tuviese más protagonismo. Él prefería marcharse al conjunto granate por encima del Zamora, que también le pretendía, y se han cumplido sus deseos. Lo que no cambia es que sigue perteneciendo al Dépor, en este caso hasta 2030, y que estará a préstamo hasta junio.

Un año sin ser el que era

Este movimiento pretende recuperar al Diego Gómez que dejó hace un año el Arenteiro en Primera RFEF como uno de los futbolistas más desequilibrantes de la categoría para retornar al Dépor y coger el 7 tras el adiós de Lucas Pérez. Esos meses terminaron pr atragantársele en Riazor, más allá de haber visto colmado su deseo de infancia. Este verano lo arrancó pareciendo tener un sitio en la plantilla, tendría una segunda oportunidad en el primer equipo. Pronto se vio que no sería así. Apenas contó este verano para Hidalgo, pero la decisión se dilató y salió tarde al Cartagena, a pesar de la apuesta de Javi Rey, no como ocurrió con Kevin Sánchez, que sigue allí. Ahora ha cortado la cesión y el Pontevedra, un equipo emergente y con poca presión, ha aparecido como la mejor opción para un jugador que, además, vuelve al fútbol gallego.