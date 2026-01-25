La policía escolta a una treintena de seguidores del Racing concentrados en A Coruña

Una treintena de jóvenes, seguidores del Racing de Santander, fueron retenidos este mediodía por agentes del Cuerpo Nacional de Policía cuando se encontraban en un mesón de la calle Luis de Camoens, en el barrio de O Ventorrillo, aunque sin causar incidentes. El grupo permaneció allí hasta que los policías lo escoltaron por la ronda de Outeiro en dirección a la plaza de Pontevedra con el objetivo de que no se encuentren con aficionados deportivistas.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña informaron a este periódico que los hinchas serán concentrados en ese punto hasta la hora del partido como medida preventiva.

Los jóvenes vestían todos de negro y carecían de cualquier prenda o distintivo que pudiera identificarles como aficionados del club santanderino, aunque en alguna ocasión pudo verse como ocultaban objetos de este tipo de color verde.

El partido que se disputará esta noche a las 21.00 horas entre el Deportivo y el Racing fue declarado de alto riesgo, por lo que la Subdelegación del Gobierno en A Coruña preparó un operativo de seguridad especial ante la previsión de la llegada de 700 aficionados racinguistas.

Ultras del Racing en O Ventorrillo / Carlos Pardellas

Julio Abalde, subdelegado del Gobierno, presidió el viernes una junta de seguridad en la que participaron representantes de la Policía Nacional, la Policía Local y el departamento de seguridad del Deportivo para planificar y coordinar un dispositivo especial que "garantice la seguridad antes, durante y después del evento".

El operativo se activó este domingo a las 09.00 horas y se mantendrá hasta la retirada del equipo visitante al término del partido. También tendrá en cuenta la actuación musical prevista en la puerta 4 de Riazor, promovido por el colectivo Aquí tamén se fala, con la colaboración del Gobierno local. Por motivos de seguridad, la actuación se ha pasado a las 19.00 por motivos de seguridad.

Abalde destacó que "la prioridad absoluta es que el partido se desenvuelva con total normalidad y que la ciudadanía pueda gozar del fútbol en un ambiente seguro y de convivencia".