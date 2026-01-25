En Directo
RC Deportivo - Racing de Santander, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 23ª jornada de Segunda División
La clasificación de Segunda
Partido grande hoy en Riazor que ha comenzado con aúna mañana accidentada por la intervención policial para evitar una pelea de ultras y por el desprendimiento de un par de chapas de Riazor
Buenss tardes, deportivistas
