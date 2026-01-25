RC Deportivo - Racing de Santander: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Racing
La apuesta ante el líder de Segunda
Llega a Riazor el líder, el Racing de Santander, en uno de los partidos de la temporada en A Coruña entre dos aspirantes a regresar a Primera División. Horario de encuentro grande y cierta polvareda en la semana previa por los árbitros y la capacidad del trencilla para templar en Riazor un duelo de alto voltaje. De ese rival que es el líder en expulsiones a la designación del colegiado y las acusaciones de José Álberto. Pimienta a un choque que se resolverá con un balón de por medio y con los mejores futbolistas de la categoría.
El equipo cántabro llega con las bajas de Villalibre y Arana, ya sin Jeremy Arévalo, pero con Manex Lozano. Hidalgo prepara su ofensiva y su retaguardia dándole vueltas a si blinda un poco el centro del campo o si mantiene a Mario Soriano como 8, a la espera de que llegue Riki. Es la gran duda a resolver que condicionará todo.
Portería y defensa
Así como en su momento Germán Parreño fue inamovible, ahora lo es Álvaro Ferllo, quien tuvo esta semana una charla con LA OPINIÓN. Lleva tres partidos y está muy asentado, le ayudó esa pena máxima que detuvo en Gran Canaria. Por delante el equipo coruñés tiene a tres fijos y una duda por la baja por sanción de Arnau Comas. Altimira, Loureiro y Quagliata son inamovibles y Noubi y Barcia se juegan un puesto. El belga es el que tiene más opciones de jugar de inicio.
La media y la delantera
En el centro del campo está la gran duda que condiciona todo. José Ángel es fijo como ancla y Mario Soriano también jugará. La duda es si lo hará como 8 o como 10. Si sigue en la posición actual, Villares se mantendría en el banquillo y Luismi jugaría de mediapunta clásico con Mella por la derecha y Yeremay por la izquierda. Si el madrileño actúa unos metros por delante, será el vilalbés el que regrese a la media y Luismi y Mela se jugarán un puesto en la derecha.
En ataque todo abierto. Stoichkov es el más utilizado en los últimos tiempos, Eddahchouri viene de ser titular en Almería y a Mulattieri le refuerza el gol de la última jornada. Hidalgo tiene la palabra.
- Suspendida la circulación ferroviaria entre A Coruña y Ferrol por una incidencia en la estación de O Burgo
- La primera taxista de A Coruña que acepta la oferta para operar en Uber: 'Vi la puerta abierta a tener más clientes
- El Concello de A Coruña aprueba el rescate de la concesión de cuatro aparcamientos por 'incumplimientos graves
- Quien los construyó no estaba bien de la cabeza': los molinos coruñeses que desafían toda lógica
- Un hombre se atrinchera tras disparar a un edificio del Agra do Orzán, en A Coruña
- Así es el chocolate coruñés que conquista paladares en todo el mundo
- Así encara el Deportivo el final del mercado de fichajes: una obsesión y varias salidas pendientes
- El Mercado de San Agustín busca nuevas caras: 'Aquí hay sitio para crecer, pero la gente de fuera no lo ve