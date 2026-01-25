RC Deportivo - Racing de Santander: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse al Racing

Llega a Riazor el líder, el Racing de Santander, en uno de los partidos de la temporada en A Coruña entre dos aspirantes a regresar a Primera División. Horario de encuentro grande y cierta polvareda en la semana previa por los árbitros y la capacidad del trencilla para templar en Riazor un duelo de alto voltaje. De ese rival que es el líder en expulsiones a la designación del colegiado y las acusaciones de José Álberto. Pimienta a un choque que se resolverá con un balón de por medio y con los mejores futbolistas de la categoría.

El equipo cántabro llega con las bajas de Villalibre y Arana, ya sin Jeremy Arévalo, pero con Manex Lozano. Hidalgo prepara su ofensiva y su retaguardia dándole vueltas a si blinda un poco el centro del campo o si mantiene a Mario Soriano como 8, a la espera de que llegue Riki. Es la gran duda a resolver que condicionará todo.

Portería y defensa

Así como en su momento Germán Parreño fue inamovible, ahora lo es Álvaro Ferllo, quien tuvo esta semana una charla con LA OPINIÓN. Lleva tres partidos y está muy asentado, le ayudó esa pena máxima que detuvo en Gran Canaria. Por delante el equipo coruñés tiene a tres fijos y una duda por la baja por sanción de Arnau Comas. Altimira, Loureiro y Quagliata son inamovibles y Noubi y Barcia se juegan un puesto. El belga es el que tiene más opciones de jugar de inicio.

Barcia, en segundo plano, y Noubi tratan de frenar a Sorloth. / CARLOS PARDELLAS

La media y la delantera

En el centro del campo está la gran duda que condiciona todo. José Ángel es fijo como ancla y Mario Soriano también jugará. La duda es si lo hará como 8 o como 10. Si sigue en la posición actual, Villares se mantendría en el banquillo y Luismi jugaría de mediapunta clásico con Mella por la derecha y Yeremay por la izquierda. Si el madrileño actúa unos metros por delante, será el vilalbés el que regrese a la media y Luismi y Mela se jugarán un puesto en la derecha.

En ataque todo abierto. Stoichkov es el más utilizado en los últimos tiempos, Eddahchouri viene de ser titular en Almería y a Mulattieri le refuerza el gol de la última jornada. Hidalgo tiene la palabra.