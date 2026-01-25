El temporal suelta unas chapas de la Tribuna de Riazor y los bomberos acuden al estadio

Las horas previas al Deportivo-Racing de Santander están siendo accidentadas por el temporal y por la mala relación entre los ultras de ambos equipos que llevó a la autoridades a declarar el partido de alto riesgo. Primero fueron esa decena de segiuidoras cántabros escoltados para evitar enfrentamientos y ahora ha habido un incidente en el estadio de Riazor que ha obligado a los bomberos a acudir a la zona.

Unas chapas de la zona de Tribuna se han soltado por los efectos del viento y los servicios de seguridad y asistencia ya se acercaron al coliseo herculino para asegurar la zona. Ya está todo en orden y, en un principio, no peligra la disputa del partido que le enfrenta al líder de la categoría, el Deportivo-Racing. Eso sí, la alerta roja sigue abierta en A Coruña hasta las 20.00 horas, sesenta minutos antes de la disputa del encuentro, y hasta entonces todas las partes estarán alerta ante cualquier incidencia.

Bomberos a las afueras de Riazor / Cedida

El peor antecedente

No parece que vaya a ser este el caso, pero el precedente más grave ocurrió en febrero de 2017 cuando se desprendió parte de la cubierta de Riazor y se tuvo que suspender un Deportivo-Betis. El partido estaba previsto para esa noche a las 20.45 horas y fue imposible su celebración tras los destrozos en el estadio de Riazor por el fuerte temporal de viento de ese día en A Coruña. Técnicos municipales y representantes de las autoridades locales, deportivas y autonómicas se reunieron esa mañana para comprobar el alcance de los desperfectos en el estadio y evaluar el riesgo por el pronóstico de alerta roja por temporal y acordaron oficialmente la suspensión del Deportivo-Betis de ese viernes 3 de febrero de 2017. El Ayuntamiento de A Coruña confirmó además que ese día tampoco se disputaría el partido de baloncesto que iba a enfrentar al Leyma Coruña con el Barcelona B.

La posibilidad de que el Deportivo-Betis no llegara a celebrarse ya era muy real a primera hora de ese 3 de febrero de 2017 tras 'volar' de madrugada parte de la cubierta del estadio y provocar destrozos en las gradas de Pabellón y Maratón. Técnicos municipales y responsables de los servicios de Emergencias de A Coruña visitaron las instalaciones del estadio para evaluar el alcance de los daños y adoptar las decisiones pertinentes ante la celebración del partido Deportivo-Betis, que finalmente se fue suspendido.