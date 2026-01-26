Deportivo
Antonio Hidalgo: «Merecimos el empate, las ocasiones claras fueron nuestras»
«Fui muy franco con Jose Alberto y le dije lo que pienso de su equipo», indicó el entrenador
«Como mínimo, merecimos el empate, lo intentamos de todas las manera y la derrota nos deja un sabor muy amargo». Antonio Hidalgo no se fue satisfecho de Riazor después de que el Racing venciese al Deportivo en el feudo coruñés. «Hicimos un partido serio y contuvimos su potencial, lo tuvimos controlado. El equipo está sólido y concede menos que antes, pero esto va de áreas y goles y estamos teniendo manos a mano con los porteros que no estamos materializando», indicó el técnico deportivista. Hidalgo resumió el encuentro como «muy táctico» e «igualado en muchas fases» y lamentó el gol en contra tras un córner: «Se ponen por delante a balón parado, pero, después, las ocasiones más claras fueron nuestras, ellos solo encontraron transiciones».
El preparador blanquiazul explicó el motivo de los cambios, sobre todo el trueque de Quagliata y Altimira en los laterales. «Queríamos atacar el área y tener gente por dentro. Pusimos a Yeremay y Mella muy abiertos, para jugar con dos delanteros, pero nos faltaron piernas en el medio. Y con Loureiro por fuera pretendíamos acumular más gente para reforzar la presión», expresó.
Acerca de la tensión al final del duelo, Hidalgo dijo que le resulta «curioso» que el árbitro «no deje sacar el córner en el 96:07», porque en los seis minutos de añadido «hubo situaciones, normales, en las que se perdió tiempo». Sobre su conversación con José Alberto, no quiso desvelar nada: «Fui muy franco con él y le dije lo que pienso de su equipo».
El técnico cree que el Dépor superó uno de los tramos más difíciles del calendario «con menos puntos» de los que merece, pero el equipo mejoró «muchos aspectos, este es el camino».
