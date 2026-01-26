Los brotes verdes, la mochila y las necesidades del Deportivo para ascender directo

El paso al frente del Deportivo en un mes plagado de enfrentamientos directos no ha sido suficiente para aprovechar la irregularidad de los competidores más directos por las plazas de ascenso a Primera División. Málaga y Castellón han aprovechado el bajón invernal de Las Palmas, Almería y de un cuadro blanquiazul que ha sacado una victoria en las últimas seis jornadas. Los pupilos de Hidalgo han dejado atrás el mal momento de fútbol atravesado en diciembre, pero la mejoría no ha sido suficiente. A dos puntos de la segunda posición, la dinámica de la competición ha ayudado a un equipo que sigue arrastrando una mochila con varias piedras pesadas.

La última vuelta de Hidalgo a la pizarra

Las distintas intervenciones de Antonio Hidalgo a lo largo de la temporada han sido motivo de debate habitual. Enero ha servido de impasse para el de Canovelles, que ha reiniciado su idea original para volver a naturalizar a un equipo necesitado de zonas de seguridad. Primero, con la posición de Yeremay, de vuelta en la banda izquierda, donde es más diferencial. Pero, también, volviendo a apostar por un centro del campo que ha dado frutos las últimas temporadas. La incidencia de Mario Soriano es indiscutible y ante el Racing volvió a hacer de organizador junto a José Ángel. El regreso de Villares al once este domingo no afectó a la sala de máquinas: el de Samarugo se empleó en la presión sin balón y, cuando sus compañeros tenían la posesión, buscaba atraer, romper al espacio y arrastrar marcas, sin intervenir de forma directa en el juego.

Hidalgo ha apostado por un marcado 4-2-3-1 en las últimas semanas, con Luismi y Yeremay en las bandas, y dos carrileros que le permiten mil variables: Quagliata y Altimira. El italiano, principalmente, aporta profundidad vertical y amplitud horizontal; mientras que el recién llegado del Villarreal es un todo en uno: puede ser tercer central jugando al pie; rompe con una conducción muy precisa; o sube la banda como un cohete. En las últimas jornadas el Deportivo ha dado un paso al frente en sus ataques posicionales, uno de los debes del curso, gracias a una estructura más ordenada. Ante el Racing, no obstante, en ocasiones faltó templanza para sumar orden al talento.

El delantero, posición discutida

Zakaria Eddahchouri fue la apuesta inicial en las últimas dos jornadas para ser el hombre más adelantado del equipo. No vivió, sin embargo, un día acertado para el neerlandés, quien atraviesa un mal momento de forma y confianza. Desde el duelo ante el Andorra está peleado con el gol y arrastra una larga sequía de dos meses sin celebrar. Ante los cántabros fue anulado y solo pudo generar un buen remate con la zurda que quedó anulado por fuera de juego. Si el colectivo no lo puede acercar al área, sufre.

Su competencia, sin embargo, tampoco se ha reivindicado. Stoichkov fue el elegido en varios partidos y ante el Racing, entrando desde el banquillo, tuvo la más clara del encuentro en un mano a mano que erró tras finalizar de primeras. El gaditano lleva ya varias ocasiones manifiestas erradas y está dejando a deber en uno de sus aspectos más diferenciales: la finalización. Enero solo ha reforzado a Samuele Mulattieri, quien rompió su sequía en Almería y ante Ezkieta tuvo un buen remate. El italiano demanda más minutos tras haber perdido el sitio con Bil Nsongo en diciembre.

Los jugadores del Deportivo felicitan a Mulattieri por su gol contra el Almería. / Fernando Fernández

El déficit de Riazor

La sensación se ha hecho dato: el Deportivo puntúa y rinde mucho mejor fuera de casa que jugando como local. No es una cuestión de presión ni nervios, sino de estilo. El equipo de Hidalgo disfruta contraatacando y no es capaz de dominar a los equipos que se encierran. De los 37 puntos sumados esta temporada, solo 16 se han cosechado en Riazor, lo que le convierte en el 12º clasificado atendiendo a los puntos cosechados por cada equipo de la liga en su propio feudo. Como visitante, solo el Racing iguala sus 21 puntos.

El equipo blanquiazul no gana en Riazor desde el triunfo ante el Ceuta en noviembre (sin contabilizar la Copa del Rey). Hasta entonces estaba invicto en casa, pero desde entonces ha sacado un punto ante el Cádiz (2-2) y ha perdido contra el Castellón (1-3), la Real Sociedad B (0-3) y el Racing (0-1). En total se le han escapado 17 puntos. Para aspirar al ascenso directo será imprescindible mejorar estas cifras.

Sellar la portería, el otro gran debe

Hidalgo ha apostado desde el principio de temporada por confiar los partidos a planes en los que sucediesen pocas situaciones. Con todo su talento ofensivo, si el equipo se hacía fuerte atrás, las victorias serían cuestión de tiempo. Pero la realidad es que el Deportivo no es fiable en defensa y, aunque ha mejorado en las últimas semanas, sigue encajando con facilidad. Ante el Racing, además, con otra desatención a balón parado. Un aspecto que ya le costó dos puntos contra el Cádiz y que ha sido un problema en otras jornadas.

La última vez que el Deportivo dejó su portería a cero fue en la victoria ante el Albacete. Lo ha logrado también ante la Cultural, el Zaragoza, el Huesca, el Sporting y el Burgos. Seis porterías a cero en 23 jornadas. En Segunda le mejoran once equipos: Castellón, Burgos, Córdoba, Granada y Ceuta, con siete; Sporting, Eibar, Leganés y Las Palmas, con ocho; Cádiz, con nueve; y el Albacete, el equipo con más porterías a cero, con 10 partidos sin encajar.