La Cultural agota las entradas para el partido ante el Deportivo antes de habilitar la venta general

La afición del Deportivo aguardaba a que este martes se habilitase la venta online general para el partido entre la Cultural y el conjunto coruñés, pero el papel en el Reino de León ya se ha agotado. El conjunto local activó solo la compra para sus socios en el punto de venta físico de su estadio, y a partir del día 27 comenzaría también a gestionar peticiones online para el público general interesado. No obstante, ya solo quedan asientos VIP. El club tiene disponibilidad de liberación de asiento a aquellos abonados que no puedan asistir.

El equipo culturalista advirtió este lunes que las entradas para el duelo entre Cultural y Deportivo se han agotado. Todos los asientos se han vendido a aquellos socios que han decidido acercarse al Reino para sacar algún boleto extra. Estas entradas son nominativas, por lo que será necesario aportar nombre, apellidos y DNI. Los precios oscilaban entre los 20 y los 50 euros.

La venta online, sin billetes antes de arrancar

La Cultural priorizó a sus socios en un partido en el que habrá un gran desplazamiento de la afición blanquiazul. El club tenía previsto habilitar la venta online a partir de este martes, pero solo quedarán las entradas que sus abonados puedan liberar en los próximos días.

Noticias relacionadas

El sábado, al tratarse de un partido declarado de alto riesgo, no habrá venta de entradas en las taquillas. El club ha recordado, además, que al ser un duelo de alto riesgo no está permitido acceder "con vestimenta y símbolos del equipo visitante en aquellos sectores que no sean la propia zona visitante, con el riesgo de poder ser expulsados del estadio".