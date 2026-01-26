Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dani Estévez se estrena en un entrenamiento del Deportivo

Dani Estévez corre junto a Comas y Ximo

Dani Estévez corre junto a Comas y Ximo / RCD

RAC

Tras la derrota del domingo, el Deportivo trabajó en Abegondo, con tareas de recuperación, gimnasio y fisioterapeuta para los titulares; y trabajo compensatorio para los suplentes. Bil, Noé y el centrocampista Dani Estévez acompañaron a la primera plantilla. Para el coruñés fue su primer día con los mayores. El canterano lleva toda una vida en el club desde que aterrizó siendo un benjamín.

