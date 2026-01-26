Diego Villares: «No hemos hecho un partido para perder»

«Nos vamos jodidos, porque no hicimos un partido para perder, ni mucho menos». Claro y conciso, así habló Diego Villares después de la derrota ante el Racing en Riazor. «Ellos metieron la mínima ocasión, aprovecharon el único resquicio que les dejamos. Estuvimos un poco despistados en el córner», admitió el capitán blanquiazul. Para Villares, hubo dos partes diferenciadas: «En la primera, fue un partido cerrado, con pocas ocasiones, pero la segunda fue más abierta en ambas porterías y cayó para ellos. Tuvimos ocasiones para empatar».