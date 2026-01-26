El exjugador del Deportivo que sale en el último videoclip de The Rapants

Hay vida más allá de darle patadas a un balón, y la música y el fútbol no dejan de ser muestras de cultura popular que, cuando se juntan o interaccionan, suben de manera exponencial su impacto. Eso han debido pensar en el grupo gallego, The Rapants, naturales en su mayoría de Muros, o simplemente es juego más de esos que les gusta hacer. Letras divertidas, ritmo y buen rollo.

Non Sei Como es el nombre del primer avance de Rapants Club, el nuevo trabajo de The Rapants, que acaba de publicarse en las principales plataformas digitales y en el que colaboran con el cantautor catalán Joe Crepúsculo, que se atreve a cantar por primera vez en gallego.En las imágenes de la pieza audiovisual también se puede ver a un ex futbolista del Deportivo, además de alguna camiseta del Celta. Entre sus integrantes hay quien anima a un equipo y hay quien siente predilección por otro. Xanma es uno de los que siente por el Dépor.

Su videoclip, dirigido y producido por La Bellavista, fue rodado el pasado mes de diciembre entre las localidades de Muros, Carnota, Negreira y Santiago. En él aparece Hugo Rama, además de otras figuras conocidas como los actores Miguel de Lira y Federico Pérez, Antía Ameixeiras y Sabela Caamaño -del dúo Caamaño&Ameixeiras-, los cantantes 9Louro y Xián Pais, los creadores de contido Champimuros y Merce Totakeki e incluso el campeón de surf Guillermo Carracedo.

El tema, que mezcla bases disco e instrumentos rock con electrónica, es la tarjeta de presentación de todo lo que está por venir: variedad estilística, guitarras frenéticas, "retrousos memorables e un inmenso agradecemento a toda a comunidade que os acompañou até o día de hoxe", informan desde la comunicación de The Rapants.

Un proyecto que es "moito máis que un disco", una forma de entender la vida a través de la música y de agradecer "ás nosas familias, fans e equipo todo o compartido nestes anos. Elas e eles son este club", apuntan.

Últimos días para encontrar equipo

Mientras hace sus pinitos audiovisuales, Hugo Rama apura los días para reengancharse a la rueda del fútbol. El pasado mes de junio llegó a albergar la posibilidad de renovar con el Dépor, pero en Abegondo le dijeron que no contaban con él y desde entonces la búsqueda fue infructuosa. Ya se quedó sin equipo llegado septiembre y ahora, si no lo remedia en los próximos días, le puede pasar lo mismo. Aun así, el mercado no se cerraría para él porque es un jugador en paro.

A por el 'sold out'

La banda anunciaba hace unos días un concierto en Santiago para presentar su nuevo álbum que, programado para el 28 de marzo en el Multiusos Fontes do Sar, está a punto de colgar el cartel de 'sold out'.

A dos meses de celebrarse, actualmente ya no hay entradas en pista y quedan disponibles menos de un centenar de billetes en gradas. Una cita que promete ser la "gran festa para a música en directo en Galicia".