La frustración del Deportivo en el orden y el caos

En un partido que mostró los nervios a flor de piel desde los primeros balones divididos, el Deportivo fue incapaz de quebrar con táctica el orden con el que el Racing logró cimentar su plan de partido en Riazor. El triángulo de las Bermudas de Antonio Hidalgo, con Soriano acompañando a José Ángel en la base del centro del campo y Villares haciendo las veces de mediapunta en tareas ofensivas no fue suficiente para desordenar al conjunto cántabro por dentro.

Era una partida de ajedrez en la que ambos supieron atacar y conservar. Los blanquiazules supieron que el Racing no les iba a dejar transitar, algo que les permitió remontar en Almería. Fiaron sus opciones a hacerse mandones en casa, la gran tarea pendiente en la segunda vuelta. Con José Ángel incrustado entre centrales e iniciando el juego. Con Mario Soriano a cargo de mover los hilos de una ofensiva sin apenas mordiente en el primer acto, pero sin apuros en defensa. Y Villares, mediapunta con balón y volante sin él, el Dépor picó piedra, pero encontró carbón, no diamantes.

Si el orden anula al orden, la partida se decide por talento o chispazos. No pudo utilizarlos Yeremay, bien marcado por Mantilla a pesar de tener amarilla desde la primera parte. Sí lo logró hacer Peio Canales con un latigazo tras un saque de esquina.

El Dépor abrazó el caos, ya sin el 8 en el campo. Pudo filtrar algún pase clave a Stoichkov, colgar centros al área en jugada y a balón parado con el retornado Escudero. Pero se quedó a milímetros de que Mulattieri o Patiño firmasen el movimiento clave para abrazar las tablas. El orden imperó en un duelo enrocado que terminó como empezó: con nervios a flor de piel dentro y fuera del verde.