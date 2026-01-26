Luis Chacón, baja casi segura para el Cultural Leonesa-Deportivo

El Deportivo deja el mes más exigente de esta temporada ante equipos como Cádiz, Las Palmas, Almería o Racing de Santander para adentrarse en otro tramo de competición ante otro tipo de rivales y el primero que se encontrará es la Cultural Leonesa de Luis Chacón, que casi con toda seguridad no jugará ese partido ante el Deportivo de este sábado a las 18.30 horas, para el que hay mucha expectación tanto en León como en A Coruña.

Como ya ocurrió en el encuentro de la primera vuelta en el estado de Riazor, existe la posibilidad de que sea alineado por Cuco Ziganda, pero para hacer este deseo realidad, la directiva leonesa debe afrontar el pago de una fuerte penalización al Deportivo, según quedó recogido en el contrato de préstamo entre ambas entidades. La Cultural Leonesa aún no le ha mostrado sus intenciones, pero desde la entidad coruñesa cuentan con que el mediapunta de Pontedeume se vuelva a quedar en la grada, como sucedió en A Coruña.

Unido a León y su trayectoria en A Coruña

Luis Chacón, con contrato hasta 2028, se convirtió en el primer fichaje del Deportivo en el regreso a Segunda División, en la temporada 2024-25. Llegaba libre tras su gran temporada en el Arenteiro, pero finalmente no tuvo hueco en el primer proyecto de la categoría de plata. En León lo acogieron con los brazos abiertos y se convirtió en uno de los baluartes de Primera RFEF y en un héroe del ascenso en el Reino de León. Este pasado verano parecía que pelearía por un puesto en el Deportivo, aunque en realidad pronto salió de la rueda, al igual que Diego Gómez, y la Cultural surgió de nuevo como bote salvavidas, aunque en esta ocasión en el fútbol profesional. Fue titular en el partido de este lunes ante el Ceuta que cerraba en la jornada de Segunda.