Más que palabras al descanso del Deportivo-Racing de Santander

El alto voltaje que rebosó de energía el terreno de juego se trasladó luego a esos lugares comunes donde no hay cámaras y donde convivieron ambos equipos, el Deportivo y el Racing de Santander. Después de unos 45 minutos de muchos roces, los dos equipos se reiteraron a vestuarios por el mismo acceso y hubo más que palabras en ese momento. Según fuentes consultadas, un jugador del equipo cántabro dio de un leve golpe a un miembro del staff del Deportivo y tuvieron que intervenir tanto la policía como miembros de la seguridad privada del club coruñés para que el incidente no pasase a mayores. Fue una consecuencia de la semana previa, de todos esos mensajes velados y de esa tensión que supuraban ambos conjuntos en el césped.

Tampoco fue sencillo el final del partido, tras una tarjeta roja a un Mantilla hiperexcitado desde el minuto uno y tras la interacción con unos jugadores santanderinos que no resultaron indiferentes para uno de los fondos de Riazor, en cuanto el colegiado señaló el pitido final del partido. Muñiz Muñoz, así como reflejó lo ocurrido durante el partido y al final del mismo sobre el césped, no consideró oportuno añadir nada de lo sucedido tras la retirada de Deportivo y Racing de Santander a los vestuarios de Riazor.

El impacto de un mechero

Las formas de un Racing de Santander "al límite del reglamento", como admitía Hidalgo en la previa, y la peineta de Mantilla por la que fue expulsado al final del encuentro dejó en un segundo plano el lanzamiento de objetos al campo que se reprodujo con el pitido final y que puede tener consecuencias para el partido.

El trencilla, además de otras consideraciones, señaló en el acta que, tras el pitido final, se produjeron lanzamientos de "diversos objetos hacia varios jugadores" del Racing. "Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica", citó Muñiz Muñoz. De hecho, en una de las imágenes de LA OPINIÓN se puede ver como un ayudante de José Alberto levanta y enseña dicho encendedor.

Los hechos, también la peineta de Mantilla pasarán ahora a los comités disciplinarios de la RFEF, y el Deportivo se podría arriesgar a un cierre total o parcial de Riazor por lo ocurrido y por la puntería, aunque hay un caso previo que juega a su favor. Existe un precedente muy cercano en una sanción económica. Fue en el Espanyol-Girona de hace una semana en el que un objeto impactó en la nuca de Gazzaniga, sin que necesitase ser atendido, como Ezkieta.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó hace menos de una semana al RCD Espanyol con una multa económica y apercibimiento de clausura del RCDE Stadium por alteración grave del orden. El órgano disciplinario consideró probados los hechos ocurridos, cuando el guardameta argentino del Girona Paulo Gazzaniga fue alcanzado por una botella, en un partido que finalizó con victoria visitante por 0-2. La sanción se impuso en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, en su grado medio, al tratarse de la primera vez en la temporada que se producen hechos de esta naturaleza, lo que conlleva una multa de hasta 6.000 euros y el apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia.

En el Deportivo preparan alegaciones al acta, a través de sus servicios jurídicos, consideran que hay una provocación previa que puede considerarse como una provocación y consiguiente atentamente, según fuentes consultadas. Buscan pruebas para probarlo.

Todos estos condicionantes serán los que los comités disciplinarios de la RFEF deban evaluar. Hablarán, casi con toda seguridad, el miércoles.