Así fue la "peineta a la grada" de Mantilla que provocó su expulsión en el Deportivo-Racing

Álvaro Mantilla, capitán del Racing de Santander, acabó expulsado tras "realizar una peineta hacia la grada donde se encontraba la afición local" después del pitido final. El lateral diestro fue protagonista durante el partido por su intensa marca sobre Yeremay, y ya había visto una cartulina amarilla tras un empujón sin balón a Quagliata. El conjunto coruñés cayó derrotado ante el líder de la competición. En el acta del encuentro, el colegiado Muñiz Muñoz apuntó lo sucedido, y también dos situaciones de lanzamientos de objetos como "bolas de papel y botellas de plástico", según cita en el escrito.

El partido entre el Deportivo y el Racing de Santander tuvo tensión desde el primer minuto. Uno de los protagonistas, Álvaro Mantilla, acabó expulsado no por lo que hizo durante los 90 minutos, sino por un final de encuentro que acabó con tangana. El jugador, tal y como se puede ver en la imagen de portada de esta noticia, realizó una peineta a los aficionados blanquiazules que los colegiados lograron ver. Muñiz Muñoz le sacó una roja directa y lo señaló en el acta. "El jugador (2) Mantilla Pérez, Álvaro fue expulsado por el siguiente motivo: Por realizar una peineta hacia la grada donde se encontraba la afición local, tras producirse el lanzamiento de objetos", redacta el aragonés.

Muñiz Muñoz, en el apartado "público", se refirió también al momento en el que detuvo el juego en el minuto 51, lo que derivó en una interrupción y el aviso por megafonía a la grada de Riazor. "En el minuto 51 se activó la primera fase del protocolo de lanzamiento de objetos, tras el lanzamiento de bolas de papel hacia el terreno de juego (...), no impactando en ningún jugador", redacta el colegiado.

El trencilla, además, señala que tras el pitido final se produjeron lanzamientos de "diversos objetos hacia varios jugadores" del Racing. "Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica", citó Muñiz Muñoz.