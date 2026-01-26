¿Puede la RFEF cerrar total o parcialmente Riazor por el mechero que impactó en Ezkieta en el Deportivo-Racing?

Las formas de un Racing "al límite del reglamento", como admitía Hidalgo en la previa, y la peineta de Mantilla por la que fue expulsado al final del encuentro dejó en un segundo plano el lanzamiento de objetos al campo que se reprodujo con el pitido final y que puede tener consecuencias para el partido.

El trencilla, además de otras consideraciones, señaló en el acta que, tras el pitido final, se produjeron lanzamientos de "diversos objetos hacia varios jugadores" del Racing. "Pudimos identificar bolas de papel, botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica", citó Muñiz Muñoz. De hecho, en una de las imágenes de LA OPINIÓN se puede ver como un ayudante de José Alberto levanta y enseña dicho encendedor.

Antecedentes

Los hechos, también la peineta de Mantilla pasarán ahora a los comités disciplinarios de la RFEF, y el Deportivo se podría arriesgar a un cierre total o parcial de Riazor por lo ocurrido y por la puntería, aunque hay un caso previo que juega a su favor. Existe un precedente muy cercano en una sanción económica. Fue en el Espanyol-Girona de hace una semana en el que un objeto impactó en la nuca de Gazzaniga, sin que necesitase ser atendido, como Ezkieta.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó hace menos de una semana al RCD Espanyol con una multa económica y apercibimiento de clausura del RCDE Stadium por alteración grave del orden. El órgano disciplinario consideró probados los hechos ocurridos, cuando el guardameta argentino del Girona Paulo Gazzaniga fue alcanzado por una botella, en un partido que finalizó con victoria visitante por 0-2. La sanción se impuso en aplicación del artículo 107 del Código Disciplinario de la RFEF, en su grado medio, al tratarse de la primera vez en la temporada que se producen hechos de esta naturaleza, lo que conlleva una multa de hasta 6.000 euros y el apercibimiento de cierre total del estadio en caso de reincidencia.

En el Deportivo preparan alegaciones al acta, a través de sus servicios jurídicos, consideran que la acción de Mantilla debe considerarse como una provocación y consiguiente atentamente, según fuentes consultadas.

Noticias relacionadas

Todos estos condicionantes serán los que los comités disciplinarios de la RFEF deban evaluar. Hablarán, casi con toda seguridad, el miércoles.