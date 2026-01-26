Riki, ante los días decisivos: así está su fichaje por el Deportivo

No va más para una negociación entre Deportivo, Riki y Albacete después de esta semana. El pivote asturiano ya firmó con el Deportivo a partir del 1 de julio y el propio jugador y en A Coruña desean que el partido del próximo 8 de febrero entre ambos conjuntos lo dispute con la camiseta blanquiazul. Queda menos de una semana para que el periodo de pases baje la persiana y traer antes de tiempo al futbolista criado en la cantera del Oviedo continúa siendo la absoluta prioridad del Deportivo. El 2 de febrero es la fecha límite para sumar ese 8 deseado a esas otras dos contrataciones que, de momento, le están dando muy buenos resultados: Adrià Altimira y Álvaro Ferllo. El Albacete es, a día de hoy, el gran obstáculo y eso que ha ganado los dos últimos partidos y que ha cogido aire en la clasificación, sin el propio Riki en el césped.

El Dépor, que va de la mano del futbolista en esta operación, apurará al máximo esta opción hasta final de mes. Riki lleva dos partidos de baja por problemas en el sóleo y parece poco probable que vuelva a jugar antes de que se acabe esta semana, aunque aparezca en el horizonte el encuentro ante el Real Zaragoza del próximo sábado en el Carlos Belmonte. Ya se lo comunicó el pasado verano, pero en las últimas semanas el pivote ha sido aún más claro con el Albacete: quiere que escuchen una oferta del Deportivo para marcharse ya en A Coruña. Considera que en Riazor, ya sea en Segunda o Primera, dará el salto competitivo que no ha podido lograr en sus años en tierras manchegas. De momento, la resistencia del equipo que gestiona el exdeportivista Toché se mantiene. Todas las partes adivinaban que se llegaría a esta situación en los últimos compases de mercado, ahora se jugará la partida.

Un sustituto

Dos de los variados inconvenientes que se ha encontrado el Deportivo para que la voluntad del Albacete siga siendo inquebrantable es que ya hizo caja con Morcillo y que el potencial sustituto de Riki, Edward Cedeño, futbolista cedido por Las Palmas hasta junio, se lesionó de gravedad en el primer entrenamiento a las órdenes de Alberto González. El Albacete, con el dinero de sus últimas ventas de verano y el pase de Morcillo y las taquillas de Real Madrid y Barcelona en Copa, tampoco es que necesite hacer mucha caja. Aun así, es la última oportunidad que tiene de sumar dinero por Riki. Uno de los aspectos que aliviaría esa resistencia es encontrar a otro jugador para el pivote, aunque de momento el Albacete aguanta y lleva seis puntos en los dos últimos partidos, además de haber eliminado al Real Madrid.

Más gestiones

La llegada de Riki puede no ser el único trato que cierre el Dépor en los próximos días. Su desembarco precipitaría la salida de un Rubén López al que Antonio Hidalgo ya le recomendó públicamente que debe buscar en otra parte los minutos que no tiene en Riazor. También está pendiente de la situación de Bachmann y se atiende desde A Coruña el deseo de Cristian Herrera de explorar el mercado para encontrar un equipo más allá del 30 junio en los últimos compases de su carrera. Al club coruñés tampoco le sobra liberar fichas y excedente salarial ante lo que le espera.