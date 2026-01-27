El Albacete resiste a vender a Riki, y Neyou y Gonzalo Villar son las alternativas del Deportivo

Riki no ha dejado de ser el objeto de deseo del Deportivo en los últimos tres mercados de fichajes, pero como ha ocurrido en anteriores ocasiones, el club coruñés tiene opciones en le recámara para solucionar ese déficit del centro del campo, a pesar de que el asturiano continúa siendo la primera opción. Cuenta con el OK del canterano del Oviedo para cerrar ahora el trato y ha firmado por el Deportivo a partir del 1 de julio, pero los manchegos se siguen resistiendo a vender y una de las razones que han esgrimido en las últimas horas es que no son capaces de encontrar un sustituto para la posición tras la grave lesión de Edward Cedeño. Con Riki en la parte alta de la lista, en Abegondo barajan dos alternativas: Yvan Neyou (Getafe) y Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb).

Son futbolistas con características un tanto diferentes a Riki, pero en el club coruñés los ven capacidad para encajar y para ayudar hasta final de temporada en el centro del campo. Neyou llegó este verano al Getafe y firmó hasta 2028 después de ser importante en el Leganés de Borja Jiménez, tanto en Segunda como en Primera. En esta campaña apenas ha jugado con Alcaraz y el club de Madrid le busca una salida en forma de cesión, dada la imposibilidad de encajar una venta, para liberar masa salarial. La otra alternativa es Gonzalo Villar, un viejo deseo del Deportivo, que este pasado verano dejó el Granada para irse al Dinamo de Zagreb por tres millones de euros y firmar hasta 2029. No sería una operación con un sencillo ajuste financiero. Son el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.

El delantero

La búsqueda de un 8, ante todo Riki, es la gran prioridad en el mercado de fichajes del Deportivo. No obstante, la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano vigila otras opciones, como la del ariete. Como ya informó LA OPINIÓN, el club está atento al mercado de goleadores y ha estado interesado en viejos objetivos, como es el caso de Iker Bravo, quien finalmente firmó por la UD Las Palmas. Tras el movimiento de Miguel de la Fuente al Almería, o la titularidad el pasado fin de semana de Urko Izeta, el mercado no ofrece grandes garantías a nivel nacional.

Un nombre que está en disposición de salir, y por el que el Deportivo ya ha preguntado, es Jon Karrikaburu, aunque las condiciones que pretende la Real Sociedad son exigentes para la categoría de plata, donde además del cuadro coruñés, otros equipos como el Sporting de Gijón se han interesado en él.

Más gestiones

Pueden no ser los únicos tratos que cierre el Dépor en los próximos días. El desembarco de Riki precipitaría la salida de un Rubén López al que Antonio Hidalgo ya le recomendó públicamente que debe buscar en otra parte los minutos que no tiene en Riazor. También está pendiente de la situación de Bachmann y se atiende desde A Coruña el deseo de Cristian Herrera de explorar el mercado para encontrar un equipo más allá del 30 junio en los últimos compases de su carrera. Al club coruñés tampoco le sobra liberar fichas y excedente salarial ante lo que le espera.