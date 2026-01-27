Segunda División
El fútbol austríaco pretende a Bachmann, pero la operación no es sencilla
El guardameta pidió abandonar A Coruña por motivos personales y desde Inglaterra informan del interés del Blau-Weiss Linz, colista de la primera división nacional de Austria
El mercado de fichajes se ha acelerado en su recta final. El Deportivo tiene varias operaciones entre manos y una de ellas supone la salida de Daniel Bachmann, cedido por el Watford esta temporada. El portero austríaco, que no ha llegado a debutar con la camiseta blanquiazul, solicitó salir en enero por motivos personales, pero de momento no ha encontrado destino. Desde su país natal ha llegado el interés del Blau-Weiss Linz, aunque no es una operación sencilla y podría no fructificar.
Según informa Sky Sports, el BW Linz ha mostrado su deseo de incorporar al meta de 31 años, jugador del Watford desde 2017. Con los Hornets ha disputado un total de 138 partidos en Inglaterra, pero este verano hizo las maletas para probar suerte en el fútbol español. No obstante, su paso por A Coruña no ha sido el esperado y meses después de su llegada se podría marchar sin debutar. Germán Parreño se asentó desde el primer día en la titularidad, y este invierno el guardameta austríaco solicitó al club coruñés salir por motivos personales. Ya recuperado de su lesión, ha pasado a un segundo plano, a la vez que intenta resolver su futuro. El Dépor, por su parte, firmó a Álvaro Ferllo para asegurar la competitividad bajo palos, y el riojano ha sido titular en Liga desde que aterrizó en A Coruña.
El Blau-Weiss Linz, colista de la Primera División austríaca, ha buscado la incorporación del meta internacional, aunque no es un movimiento sencillo y la operación podría no salir adelante. Según añade Sky Sports, deben ser el Deportivo y el propio Daniel Bachmann los que terminen resolviendo la situación del portero nacido en Wiener Neustadt.
Riki, la prioridad en el mercado de fichajes del Deportivo
El mercado de enero cerrará el próximo lunes 2 de febrero y el Deportivo tiene un objetivo marcado en rojo: la incorporación inmediata de Riki Rodríguez. El centrocampista lleva dos jornadas sin participar con el Albacete por lesión y ya se ha comprometido con el conjunto coruñés en junio. Ambas partes intentan convencer al equipo del Carlos Belmonte para poder recalar este mismo invierno.
Es la gran prioridad en el mercado de fichajes del Deportivo. No obstante, la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano vigila otras opciones, como la del ariete. Como ya informó La Opinión de A Coruña, el club está atento al mercado de goleadores y ha estado interesado en viejos objetivos, como es el caso de Iker Bravo, quien finalmente firmó por la UD Las Palmas. Tras el movimiento de Miguel de la Fuente al Almería, o la titularidad el pasado fin de semana de Urko Izeta, el mercado no ofrece grandes garantías a nivel nacional.
Un nombre que está en disposición de salir, y por el que el Deportivo ya ha preguntado, es Jon Karrikaburu, aunque las condiciones que pretende la Real Sociedad son prohibitivas para la categoría de plata, donde además del cuadro coruñés, otros equipos como el Sporting de Gijón se han interesado en él.
