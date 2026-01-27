Oriol Riera: "Con paciencia, el Deportivo volverá a estar en la cima"

El Reino de León reúne a la Cultural Leonesa y al Deportivo este fin de semana, dos de los equipos que han marcado parte de la extensa carrera de Oriol Riera (Vic, 1986). El exdelantero catalán ha continuado su camino en el fútbol desde la dirección técnica, y tras pasar por la cantera del Alcorcón, el Tudelano, el Estepona y una breve experiencia en Unionistas, ahora dirige al NK Istra de Croacia, al que tiene en tercera posición en la máxima categoría nacional.

¿Qué recuerdo guarda de la Cultural?

Para mí fue una escuela, conocí un fútbol diferente. Un fútbol donde me tuve que adaptar a cosas distintas a las que me había encontrado anteriormente. Y la verdad es que yo creo que sin haber pasado por allí no hubiera tenido la base que tuve más tarde. Sigo teniendo contacto con la gente de la Cultural, con la entidad, con el director deportivo, con los entrenadores... con todo. Guardo un gran recuerdo.

¿Tuvo que cambiar mucho y adaptarse como futbolista?

Cuando tú estás en el Barça normalmente tienes que esperar ese momento de poder atacar el balón dentro de área, de ser un gran finalizador. Y cuando tú sales del Barça tienes que adaptarte a tener compañeros donde no te lo ponen tan fácil, donde al final tú tienes que construir mucho más para el equipo, trabajar por él. Tienes que intentar reconocer también otro perfil de estilo de fútbol y no es fácil. Creo que muchos jugadores cuando salen del Barça y van a otros equipos se acaban quedando por el camino por eso. Por no adaptarse a otro estilo, a otra manera de hacer, a otra manera incluso de vivir el día a día. Es algo diferente.

Terminó haciendo carrera como un delantero de área.

En mi trayectoria, como delantero empecé a jugar al final. Yo en el Barça actuaba en banda, o incluso en la mediapunta. Cuando llegué a la Cultural, el primer año, jugaba en banda. Poco a poco pasé a segundo delantero, y a partir de ahí me quedé como referencia. Uno va aprendido cosas diferentes e intenta sacar partido de lo que cree que puede ser bueno. En la Cultural, y más tarde otros clubes, me dieron esa base para poder estar en la élite y disfrutar de ella.

"Yo siempre digo que uno de los mejores jugadores con los que yo he jugado ha sido Lucas Pérez. Para mí, un futbolista muy determinante. Un chico de barrio, con un temperamento brutal y con un corazón enorme" Oriol Riera

Oriol Riera y su recuerdo del Deportivo

Llegó en enero de 2015 al Deportivo y pasó dos temporadas aquí. ¿Cómo lo vivió?

Tengo un recuerdo magnífico. Seguimos guardando todos un gran cariño de aquellos dos años donde generamos una familia, un grupo de vestuario muy fuerte. Creo que en parte gracias a eso nos mantuvimos los dos cursos en Primera División. Recuerdo el empate en el Campo Nou (2-2 con goles de Salomão y Lucas), y fue por ese magnífico vestuario que teníamos. Todo el mundo pensaba en el colectivo, más allá de las individualidades. Cuando uno tiene eso y vive cosas tan bonitas, los resultados llegan.

Aquel partido en el Camp Nou queda guardado en la memoria de todos los deportivistas. ¿También es especial para los jugadores?

Sí, pero ya no solo el partido en sí, sino por cómo llegamos al encuentro. Fue un final con tres o cuatro enfrentamientos complicados. Villarreal, Athletic... y acabar en el Camp Nou. Todo el mundo nos daba por descendidos. Pero desde enero estábamos haciendo un muy buen trabajo, estábamos remontando. Y cuando todo el mundo te da por muerto, creo que la base fue el gran vestuario que teníamos. Éramos capaces de solventar cualquier momento, de no tener excusas por nada. Todo el mundo luchaba por el grupo, por el equipo. Incluso años más tarde seguimos hablando muchísimo todos, nos seguimos encontrando. Eso al final es un éxito.

Era un equipo con mucho talento, pero, ¿le sorprendió algún jugador en particular?

Yo siempre digo que uno de los mejores jugadores con los que yo he jugado, quitando del Barça, ha sido Lucas Pérez. Para mí, un futbolista muy determinante. Un chico de barrio, con un temperamento brutal, con un corazón enorme. En aquella plantilla había jugadores muy buenos en cada posición. Estaba Luis Alberto también, con mucho talento. Posteriormente, incluso el equipo subió de presupuestos, se firmaron jugadores con más talento, pero a lo mejor no había tanto compromiso como teníamos aquellos dos años.

Oriol Riera durante su presentación / Istra

Yeremay, Mella y la actualidad del Deportivo

¿Puede seguir algo al Deportivo?

De partidos, poco. Sigo los resultados. Con el míster, con Antonio, tengo una muy buena relación. Es un hombre serio, trabaja muy bien. Por lo que oigo, porque tampoco he visto mucho, se le da poco valor a todo lo que se hace, a que ganar, que muchas cuesta mucho, es muy difícil ganar en una categoría que es muy exigente. También a que el Deportivo esté arriba, luchando por esos puestos. Hay que tener tranquilidad, yo creo que se seguirán sumando puntos y estarán arriba. Al final, yo soy de los que creo que hay que hacer las cosas bien, poco a poco, sin prisas. Y Antonio está en esa dinámica. Es lo más importante para un club donde pasamos de estar arriba a estar muy abajo en zonas no profesionales, y ahora poco a poco se va enderezando el rumbo. Con esa paciencia seguro que el Dépor vuelve a estar en la cima.

Usted sabe lo que supone Riazor, siempre un apoyo incondicional, pero también inconformismo, exigencia y la presión. ¿Es difícil lidiar con todo ello para el futbolista?

Una exigencia éticamente correcta es buena. Nosotros la vivimos en aquella época y muchas veces, en los momentos de dificultad, nos ayudaron y empujaron para mantener la categoría. La exigencia es muy importante para un club porque hace que el jugador sienta que tiene que ir siempre al 100%. Pero también es importante saber que esa exigencia mal llevada para el jugador puede ser sufrimiento. Lo importante es que todo el mundo reme en la misma dirección, que no se tenga prisa, sino voluntad y positivismo. Estoy seguro de que seguirán haciendo las cosas bien porque ya lo han hecho en los últimos años. No solo el primer equipo, en el filial también, con Manuel Pablo. Poco a poco el equipo volverá a tener bases fuertes para llegar y no caer. Es lo importante, cuando llegas poder quedarte.

Oriol Riera durante su etapa en el Deportivo / J. Roller

Habla de Hidalgo. ¿Ahora ve todo lo que sucede diferente a como lo hacía siendo futbolista?

Claro, un futbolista piensa en sí mismo y el entrenador piensa en 25 cabezas, en la gestión del club, la afición... Yo siempre lo que pido para los entradores es tiempo, es que se crea en ellos, que al final se vaya hasta el final porque está demostrado que muchas veces los cambios tampoco generan ayuda. Si se confía, hay buenos mimbres, buena plantilla, y un buen cuerpo técnico. Creo que la estructura del club a nivel dirección deportiva, a nivel de entidad, ahora mismo es muy buena. Hay que darle valor a estar arriba, a estar en la pelea, a estar ahí luchando cuerpo a cuerpo contra grandes clubes. Los equipos que tengan paciencia, que sean positivos, que trabajen bien, que hagan bien las cosas, que remen todos en una dirección en la misma, se acabarán llevando el gato al agua. Y Riazor, con toda la afición encima, para el rival es muy difícil. Eso todo tiene que notarse. En una liga tan complicada esa comunión es muy importante.

¿Cómo ve a Yeremay desde fuera? ¿Qué se habla lejos del entorno del Dépor? Después de un verano en el que ha habido ofertas muy importantes y ha decidido continuar.

Yo lo desconozco, pero sí que para mí ver a Yeremay, ver a Mella, ver cómo tiran para adelante, qué diferenciales son, todo lo que hacen, la velocidad con la que lo hacen... Creo que el Dépor tiene ahí jugadores muy buenos que ojalá puedan subir y disfrutar de la Primera División y darle muchas cosas al club. Al final es lo que quieren todos los equipos, generar jugadores de la base que llegan.

Usted ha formado parte de una de las mejores canteras a nivel mundial. ¿Qué importancia tiene hoy en día para los clubes en un mercado en el que no están pudiendo invertir como antes?

Yo creo que es la base de cualquier club. Que futbolistas de la zona acaben jugando en el primer equipo genera mucha identidad, genera mucha responsabilidad, también ese motivo de compromiso hacia la entidad, hacia el juego, hacia absolutamente todo. El Dépor hace muchos años que lleva haciendo las cosas muy bien. Incluso, fíjate, estando en Segunda División quita jugadores al Celta [cantera]. Yo lo viví desde fuera, porque he estado en Segunda RFEF y Primera RFEF y he estado en contacto con muchos jugadores, incluso del filial. Eso es intentar hacer las cosas bien para que esos chicos acaben en el primer equipo. Cuando ves mucha gente de casa, se nota un ambiente un poco distinto en los vestuarios, mucha más normalidad, buena fe, más ética, más responsabilidad. Al final esto es importante. Con más protagonismo o menos protagonismo, eso cada uno se lo gana. Es clave.

Oriol Riera, durante un partido de la Liga croata / Istra

El Oriol Riera entrenador: del Tudelano al NK Istra de Croacia

Acaban de vencer al Hajduk, ¿Cómo le va por Croacia?

Muy bien, contento, llegamos en un momento difícil y el equipo reaccionó. Ya estamos peleando por otras cosas.

¿Qué le ha llevado a entrenar al NK Istra?

En junio ya estuvimos reunidos para ir. Istra es un equipo del Grupo Baskonia-Alavés y ya me conocía. Me reuní con ellos en Vitoria y en Venecia en junio, pero la primera erlección fue una persona con más experiencia, nacional, que conociese un poco más al liga, y ahí me vinculé con Unionistas. El Istra empezó mal, ya la pretemporada no fue buena, y cuando me contactaron decidimos dar el paso. El club pagó unos 50.000 euros a Unionistas para que me pudiera desvincular y a partir de ahí empezamos esta nueva etapa.

"¿Entrenar al Dépor? Quién sabe. Al final yo creo que en la vida y en el fútbol nunca sabes lo que te depara. Sí que a mí uno de los sueños que tengo es entrar en la Liga" Oriol Riera

¿Cómo es Istra desde dentro?

Es un club pequeño, en una ciudad turística al lado del mar Adriático. Es un club que siempre ha estado en Segunda, ahora útimamente ya en primera, luchando por mantenerse. Y poco a poco va creciendo, desde que entró el grupo Baskonia y son 6 o 7 años, cada año ha ido creciendo más. El año pasado acabó sexto y ahora estamos en una posición privilegiada de puestos europeos. Poco a poco hay que ir creciendo, con una ciudad deportiva propia, con un estadio en medio de la ciudad donde podemos disfrutar. Aquí hay tranquilidad, solo piensas en fútbol y eso es lo que yo creo que es la gran ventaja de este club.

¿Qué tipo de entrenador es?

Pues yo creo que muy parecido a cómo era de jugador a nivel de valores, de día a día, de lo que busco. Quiero mucha exigencia, intentar hacer las cosas bien, tener responsabilidad y compromiso. Intento meter mucha energía en todo lo que hacemos, entendiendo el entrenamiento como la base de absolutamente todo. Y luego en el juego, al final, viviendo tantos años desde pequeño, un tipo de formación muy concreta. Entiendo los espacios como algo muy importante, pues ahí es donde nos solemos mover en el día a día.

¿Algún día se ve entrenando al Deportivo?

Quién sabe. Al final yo creo que en la vida y en el fútbol nunca sabes lo que te depara. Sí que a mí uno de los sueños que tengo es entrar en la Liga. Como jugador ya quería ser futbolista de la Primera División española, y espero como entrenador también serlo. Pero bueno, para ello yo creo que faltan muchas horas de trabajo, muchos años.