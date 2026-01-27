El Rayo se cruza en el sueño del Deportivo con la Copa del Rey juvenil

El Deportivo juvenil entra en uno de los momentos más vibrantes de la temporada. La Copa del Rey se pone seria tras vencer sin apuros al Hortaleza. Este miércoles (16.00, Youtube del club) el Rayo Vallecano visita el Campo Arsenio Iglesias para poner a prueba la madurez y competitividad del líder del Grupo I de División de Honor. Miguel Figueira podrá contar con los fabrilistas Samu Fernández y Pablo García, disponibles para el encuentro por edad y ficha.

Todo o nada para los blanquiazules ante un peligroso Rayo Vallecano que ocupa la tercera posición del Grupo V, solo por detrás de Real Madrid y Atlético. Parte como favorito el conjunto que dirige Miguel Figueira, aunque ya sabe la dificultad de una eliminatoria a partido único y tiene la experiencia del curso pasado, cuando cayeron en Lezama por la mínima (1-0) tras ser superiores.

El Dépor llega con la moral por las nubes tras haberle arrebatado al Celta la primera plaza hace solo dos semanas en el Arsenio Iglesias, que acogerá también este choque. Los coruñeses, además, sacaron adelante el partido de este pasado fin de semana ante el Racing de Ferrol (2-0) en un domingo marcado por las inclemencias meteorológicas.

El centrocampista Lucas Castro (12) y el ariete Iker Gil (10) son los máximos anotadores del equipo, con más de una decena de goles cada uno. Destacan, también, nombres como el habilidoso Álvaro Fraga, un extremo o mediapunta de gran calidad; o el jovencísimo Mauro Valeiro, de primer año, pero ya convertido en el eje y cerebro del equipo.

Los cuartos de final medirán al ganador de este partido ante el Tenerife o el Leganés, que juegan a las 19.30 en Butarque.