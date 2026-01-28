4-1 | El Dépor juvenil impone su talento ante el Rayo y avanza a cuartos de final de la Copa del Rey

El talento blanquiazul se impuso en Abegondo para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey. El Deportivo, impulsado por los goles de Iker Gil, Lucas Castro y Guille, venció a un combativo Rayo Vallecano (4-1) que le puso las cosas difíciles al líder del Grupo I. No pudo, sin embargo, contener la calidad y pegada que alberga Miguel Figueira en sus filas, en especial a un Mauro Valeiro que volvió a ser decisivo desde la sala de máquinas.

Suma y sigue hacia adelante el Deportivo en la Copa del Rey juvenil, que ya aguarda rival en los cuartos de final (será el Tenerife o el Leganés, que juegan en Butarque alas 19.00). El encuentro empezó de cara para los locales cuando a los dos minutos Iker Gil aprovechó un pase desde la defensa para plantarse mano a mano con el guardameta rival. Podía haber posición antirreglamentaria del ariete, pero el colegiado no apreció el posible fuera de juego y el 9 anotó a placer.

El Rayo no se vino abajo, aunque tuvo minutos de zozobra, y el propio delantero local tuvo el 2-0 de cabeza a los 13 minutos. El equipo de la franja acabó mejor la segunda parte, con varios acercamientos peligrosos, hasta que en el minuto 45 llegó el tanto del empate.

El Deportivo sentenció en la segunda parte

Pasada la hora de juego, Miguel Figueira refrescó al equipo, y poco después, con el Rayo más volcado, llegó el 2-1. Fue en el minuto 68, cuando el conjunto coruñés volvía a tener un mayor dominio del duelo. Lucas Castro filtró un pase entre líneas que transformó Iker Gil. Doblete del ariete.

En los compases finales, con el Rayo en busca del empate, el Deportivo castigó durante al equipo vallecano. En el minuto 81 Mauro Valeiro se inventó el 3-1. El centrocampista, juvenil de primer año, trenzó una jugada brillante individual dejando atrás a varios rivales desde un lateral del campo hasta llegar al interior del área. El 11 temporizó, rodeado de piernas rivales, y regaló el tanto a Lucas Castro, que sentenció el choque.

Quedó tiempo para una más en el minuto 88. De nuevo Lucas Castro asistió, esta vez a Guille, lateral derecho, que se proyectó por la banda y rompió a la espalda de su par. Mano a mano firmó el definitivo 4-1 que clasifica al Deportivo a los cuartos de final de la Copa del Rey, un trofeo que, en categoría juvenil, la entidad nunca ha conseguido. El sueño sigue vivo.