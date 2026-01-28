Boja Jiménez explica la causa del ascenso perdido del Deportivo ante el Albacete en Riazor: "Se ha hablado poco"

Han pasado años, pero en la memoria de los protagonistas siempre quedará aquella final de ascenso a Segunda División que el Deportivo perdió contra el Albacete en Riazor tras ir ganando gran parte del encuentro. A los blanquiazules les valía incluso el empate, pero tras una agónica prórroga, el conjunto entonces dirigido por Rubén de la Barrera acabó con los sueños blanquiazules. Borja Jiménez, técnico por aquel entonces, recuerda en Offsiders un episodio "traumático" para él y un partido al que su equipo llegó muy condicionado.

"A nosotros nos pasó algo, se ha hablado poco, pero en el Dépor, la semana previa a la final, hay muchos jugadores que cogen Covid. Sin poder entrenar", rememora Borja Jiménez sobre aquel mes de junio de 2023 en el que el cuadro blanquiazul perdió el ascenso en casa. Tras una larga temporada luchando mano a mano con el Racing de Santander, el equipo coruñés jugó la fase de ascenso en casa, primero derrotando al Linares por 4-0.

Borja Jiménez considera que aquel aspecto fue clave porque no pudieron preparar bien el encuentro y la condición física de muchos futbolistas fue límite: "Llegan muy justos al partido. Ya no solo por el aspecto físico, que a todos los tuvimos que cambiar. Nos achacaron mucho los cambios sin saber que eran los propios futbolistas los que habían pedido el cambio. Era más el aspecto mental de decir: 'jo, la final en Riazor, la semana más importante'. Era la semana donde todo parecía que iba a salir bien".

Sin embargo, un brote de Covid golpeó al vestuario. "Tuvimos jugadores sin entrenar. Además los importantes: Juergen, Quiles, Álex Bergantiños... Eso a nivel mental le generó dudas al equipo". Además, cree que aunque tomó la decisión de continuar, quizá lo mejor hubiese sido separar sus caminos tras aquel partido: "Creo que no debería haber comenzado por el desgaste que teníamos. Pero tenía esa parte mía de querer conseguirlo. Ahí tomé la decisión con el corazón. no lo pensé con la cabeza. Después de una situación traumática, la relación con todo el mundo, aunque no quisiera, iba a estar desgastada".

Quiles y Mackay, desconsolados tras la derrota / Carlos Pardellas

Borja Jiménez explica el caso de Yeremay

El técnico abulense habló en Offsiders también de Yeremay Hernández, un jugador que no tuvo muchos minutos con él y tras dos temporadas sin apenas jugar, explotó en Primera RFEF con Imanol Idiakez en el banquillo. El actual entrenador del Sporting recuerda que el verano en el que él llega al Deportivo tomaron a decisión de subir a que hiciera la pretemporada con el primer equipo porque le veían mucho talento, pero venía de "no jugar ni en el juvenil". Sin embargo, aunque al canario le sobraba talento, Jiménez cree que no tenía más minutos porque "tenía un déficit de entrenamientos": "El talento lo tenía. Esto lo hablamos mucho con Álex Bergantiños. Si se pusiera bien... y ahora lo ha demostrado".