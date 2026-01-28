El Dépor reforma la Deportienda de Riazor y abre una provisional en Tribuna

El Deportivo cambia por unos días su tienda oficial en Riazor. El club cerró por obras la Deportienda, en la esquina de Tribuna y Pabellón, para acometer en ella una reforma. De forma provisional ha habilitado otro espacio a pocos metros de distancia, bajo la misma grada y al lado de la Puerta 0, para que los clientes puedan comprar mientras se acometen los trabajos en el local habitual.

El proyecto de reforma de la tienda en el bajo comercial del estadio forma parte del plan más grande, en el que se incluye la remodelación para abrir el museo. El club se fijaba de plazo el primer trimestre de este año como fecha de apertura, en concreto, se apuntaba a este mismo mes la apertura de puertas.

Acceso a la tienda junto a la Puerta 0 / LOC

Las labores en el interior del estadio y en la grada de Tribuna Inferior se han alargado durante los últimos meses, con cambios evidentes en los asientos en la parte más próxima a la curva de Marathón. Las obras se han realizado en los últimos meses con el objetivo de que el Dépor Museo & Tour sea uno de los grandes activos de la celebración de los 120 años de vida de la entidad.