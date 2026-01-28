El Go Ahead Eagles se interesa por Eddahchouri y el Deportivo no valora su salida

El Deportivo apura los últimos días del mercado de enero pendiente de la incorporación de un mediocentro. Mientras mantiene la operación Riki y contempla otras opciones de proximidad, mira también al mercado extranjero y a perfiles como Juergen Elitim. Precisamente desde fuera de las fronteras llegan, también, intereses por llevarse a hombres de ataque de Antonio Hidalgo. El Go Ahead Eagles de la Eredivisie (Primera división de Países Bajos) busca delantero en el mercado invernal y ha mostrado interés en Zakaria Eddahchouri, según el periodista neerlandés Mounir Boualin. El ariete, que aterrizó en A Coruña hace exactamente un año, tiene contrato hasta 2028 y el club no valora su salida.

El Go Ahead Eagles se mueve con urgencia en el mercado para fichar a un nueve. El equipo neerlandés, que disputa esta temporada la Europa League, vendió hace unos días a su referencia en ataque, Milan Smit, al Stoke City de la Championship inglesa. Según la prensa neerlandesa, Eddahchouri era una de sus opciones secundarias para tratar de cubrir el hueco en la delantera. Al caerse otras operaciones, el interés por el delantero del Deportivo ha aumentado. Zaka ya militó en el equipo de Deventer. Llegó en 2017 a sus categorías inferiores y se marchó en 2022 tras debutar con el primer equipo. Disputó 30 partidos y marcó un gol.

A pesar de la opción de volver a su país natal, el Deportivo no valora el adiós de Eddahchouri. El ariete lleva 8 goles esta temporada y, aunque no marca desde la visita al Albacete en noviembre, es un activo valioso en el plantel de Antonio Hidalgo.