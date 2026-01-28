Juergen Elitim se suma a la baraja de centrocampistas para el Deportivo

El Deportivo busca alternativas a la incorporación de Riki Rodríguez, atascada ante la negativa del Albacete a dejarlo salir este mes de enero. A los nombres de Yvan Neyou y Gonzalo Villar, en las últimas horas el club blanquiazul ha preguntado al Legia de Varsovia por las condiciones de Juergen Elitim, a quien le quedan seis meses de contrato en Polonia. El cafetero ya militó como blanquiazul en la temporada 21/22, cedido por el Watford. Tras una campaña en el Racing de Santander, fichó por el conjunto polaco, donde permanece desde 2023.

Juergen Elitim, un viejo conocido de la parroquia blanquiazul, se suma a los nombres que interesan al Deportivo para apuntalar su centro del campo, una información adelantada por el periodista Ángel García que ha podido confirmar este diario. El club coruñés tendría que afrontar un traspaso para poder hacerse con los servicios del jugador cafetero, a quien le quedan seis meses de contrato con el Legia. En Polonia el jugador es muy apreciado por el alto rendimiento que ha ofrecido desde su llegada.

La situación de Juergen no está avanzada, sino que se trata de una primera toma de contacto entre el club coruñés y el polaco para conocer las condiciones del traspaso. La prioridad blanquiazul en enero es cerrar la llegada de Riki, quien será jugador a todos los efectos a partir de junio. Además, y como avanzó La Opinión de A Coruña, el Depotivo estudia otros perfiles y nombres para reforzar la sala de máquinas. Fernando Soriano quiere algo en esa posición y también se ha interesado en Yvan Neyou y Gonzalo Villar.

Juergen Elitim con el Deportivo / CARLOS PARDELLAS

Neyou y Gonzalo Villar, en el radar del Deportivo

Son futbolistas con características un tanto diferentes a Riki, pero en el club coruñés los ven capacidad para encajar y para ayudar hasta final de temporada en el centro del campo. Neyou llegó este verano al Getafe y firmó hasta 2028 después de ser importante en el Leganés de Borja Jiménez, tanto en Segunda como en Primera. En esta campaña apenas ha jugado con Bordalás y el club de Madrid le busca una salida en forma de cesión, dada la imposibilidad de encajar una venta, para liberar masa salarial. La otra alternativa es Gonzalo Villar, un viejo deseo del Deportivo, que este pasado verano dejó el Granada para irse al Dinamo de Zagreb por tres millones de euros y firmar hasta 2029. No sería una operación con un sencillo ajuste financiero. Son el plan b del Dépor, pero el primero sigue siendo Riki.