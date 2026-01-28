Multa de 3.000 euros al Deportivo por el lanzamiento de objetos en Riazor y amenaza de "clausura" si se repite

El comité de disciplina de la RFEF ha acordado una multa económica por valor de 3.000 euros y un apercibimiento de cierre al Deportivo tras los hechos del pasado fin de semana. El colegiado Muñiz Muñoz denunció en el acta del duelo ante el Racing de Santander el lanzamiento de objetos tanto en el minuto 51 como tras el término del encuentro. El conjunto coruñés se arriesga a la "clausura de sus instalaciones" en caso de que exista "reincidencia" en los hechos. Además, tras la peineta del capitán visitante, el lateral Mantilla ha sido sancionado con un partido.

El órgano disciplinario ha considerado aprobados los hechos ocurridos tanto en el minuto 51, cuando el partido se paró por el lanzamiento de bolas de papel, como tas la conclusión, donde a los papeles se añadieron, tal y como reportó el colegiado del encuentro, "botellas de plástico parcialmente llenas y cerradas, y varios mecheros, impactando uno de ellos en el portero visitante, no precisando asistencia médica".

La sanción final es "una sanción de multa de 3.000 euros por infracción del artículo 107, en relación con el artículo 15, del Código Disciplinario de la RFEF" y, a mayores, "el apercibimiento de clausura de sus instalaciones en caso de reincidencia en la producción de hechos análogos".

Un partido de sanción para Mantilla

El capitán del Racing de Santander, Álvaro Mantilla, ha sido sancionado con un partido de suspensión tras la roja directa vista tras el encuentro por realizar "una peineta" a los aficionados blanquiazules. El club visitante alegó que los hechos se debieron "al comportamiento del público local donde se encontraba la afición local y que el jugador amonestado pidió disculpas tras la terminación del encuentro". Sin embargo, y tras estudiar las imágenes, el Comité considera "acreditada" la conducta descrita en el acta, "no existiendo causa justificativa o atenuante apreciable". Acuerda, por tanto, "la suspensión de un partido".