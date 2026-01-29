Un Dépor Abanca en crecimiento se prepara para la visita del Real Madrid a Riazor

El Deportivo Abanca, tras romper su mala racha fuera de casa ante el DUX Logroño, se prepara para una prueba de fuego ante el Real Madrid, segundo clasificado de la Liga F. El conjunto blanco, con varias exdeportivistas en sus filas, visitará Riazor este domingo a las 12.00 en la jornada 18 del campeonato.

Las pupilas de Fran Alonso vienen de vencer al DUX Logroño por 0-4 en uno de los mejores y más completos partidos de la temporada. El técnico, después del enfrentamiento en Las Gaunas, expresó que el equipo se siente "muy fuerte en casa" y espera que la afición sea la jugadora número 12 ante el club blanco: "Que se ilusione, venga a vernos, a apoyarnos. Les necesitamos de verdad para competir al máximo nivel y a lo mejor poder sacar algo contra un súper equipo".

No será fácil. El Real Madrid es segundo en Liga F con 38 puntos. Suma 12 victorias, dos empates y tan solo tres derrotas esta temporada. Tras caer en la final de la Supercopa de la Reina, se centran ahora en la Liga, aunque el Barcelona, disparado, le aventaja en 10 puntos y la distancia es insalvable. El objetivo blanco pasa por seguir creciendo y repetir en Europa.

En sus filas se encuentran varias jugadoras que han dejado un gran recuerdo en A Coruña. En especial, Tere Abelleira, quien regresó hace una semana a los terrenos de juego después de haber sufrido una lesión de gravedad. También Misa, María Méndez y Athenea del Castillo, quienes formaron parte del histórico Deportivo que rozó la Champions.

Riazor vivirá un gran ambiente para el partido de este fin de semana. El Dépor Abanca se enfrenta al Real Madrid y los aficionados blanquiazules ya pueden sacar su entrada para el encuentro. Cada abonado que haya pagado el suplemento del femenino tendrá derecho a un asiento. Además, el club vende cada butaca a 10 euros.

Lucía Rivas y Redru, de vuelta tras la selección sub 19

Lucía Rivas y Paula Reduello 'Redru' estuvieron concentradas esta semana con la selección sub 19 española, que en abril afrontará la fase final clasificatoria para la Eurocopa de este verano que se disputará en Bosnia y Herzegovina. La centrocampista es una habitual, y la extremo, que está irrumpiendo de nuevo en el primer equipo, apunta a estar en la lista si sigue rindiendo al mismo nivel. Ya tiene experiencia con las inferiores, pues se proclamó campeona de Europa sub 17 en el pasado.

Ante el DUX, Lucía vivió su primera titularidad con el primer equipo. La extremo destaca por su velocidad y se ha convertido en una gran socia para Ainhoa Marín y Espe Pizarro, quienes están formando una gran pareja de ataque. La charrúa, que también ha tenido problemas de lesiones, estrenó su cuenta goleadora en Las Gaunas.

"Seguro que es el primero de muchos. Estamos orgullosísimos de ella. Cuando es una jugadora formada en casa siempre es un sabor más especial. A seguir trabajando. Tiene mucho que mejorar pero está en un sitio donde la quieren, donde la cuidan", expresó Fran Alonso en Logroño-