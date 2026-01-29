El Deportivo ultima la salida de Daniel Bachmann al Leyton Orient

El tiempo de Daniel Bachmann en el Deportivo roza su final y su salida al Leyton Orient está encaminada. El jugador austríaco de 31 años solicitó salir por motivos personales y regresará a Inglaterra, donde ha hecho gran parte de su carrera y vida profesional y personal. En una negociación a tres bandas, pues el futbolista pertenece al Watford, el guardameta volverá a Londres para jugar en la League One, la tercera categoría del fútbol inglés.

Daniel Bachmann está cerca de cerrar su marcha al Leyton Orient, club histórico del fútbol inglés por ser el segundo más antiguo de Londres, solo por debajo del Fulham. El movimiento podría ser cuestión de horas o, como mucho, días, pero el acuerdo está cercano. Actualmente, el equipo británico es 18º en tercera división y pelea por salvar la categoría tras una mala racha de dos victorias en 10 partidos. El guardameta austríaco podrá, así, ve cumplida su petición de abandonar A Coruña. El veterano porteo de 31 años pidió salir por motivos personales.

La etapa del internacional austríaco no ha sido la esperada en el Deportivo. Bachmann se marchará de A Coruña sin haber debutado. Llegó tras el inesperado adiós de Helton Leite, pero Antonio Hidalgo apostó siempre por Germán Parreño como guardameta titular. Cuando llegó la hora de la Copa del Rey, Bachmann sufrió una lesión que le tuvo dos meses fuera de los terrenos de juego. En este mercado invernal, el club apostó por la llegada de Álvaro Ferllo para cubrir su eventual salida.

Daniel Bachmann / RCD

Daniel Bachmann, una carrera ligada a Inglaterra

El austríaco llegó a las islas en 2011, tras abandonar el AKA Austria y firmar por el Stoke City, en el que estuvo seis años, antes de moverse al Watford. Completó su formación con los Potters y tuvo tres cesiones más: Wrexham, Ross County (Esocia) y Bury. Además, ya perteneciendo a los Hornets, estuvo a préstamo en el Kilmarnock. Con el conjunto londinense, al que todavía pertenece, ha disputado un total de 138 partidos entre la Premier League y la Championship.

Noticias relacionadas

Equipos de Italia y Austria también se han llegado a interesar en Bachmann a lo largo de este mercado invernal.