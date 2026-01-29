Deportivo
A Federación de Peñas traslada ó Deportivo o seu "malestar" polo ambiente en Riazor: "A nosa forza non pode ser cortada"
Desexan que o fútbol non se convirta nunha "imitación de espectáculos alleos" a identidade branquiazul
A Federación de Peñas Deportivistas reuniuse co club este xoves para trasladar o malestar xeral da afección branquiazul ca deriva do ambiente en Riazor. Moitos seareiros amosáronse amolados ca experiencia vivida no partido ante o Racing de Santander. "A nosa forza non pode ser cortada", reclama, nun comunicado.
"Este xoves mantivemos unha reunión co clube para trasladar o malestar maioritario do deportivismo tras o sucedido o pasado domingo en Riazor. Uns feitos que non poden nin deben volver a repetirse", comeza o comunicado, que explica que tratan de defender que o ambiente sexa "de fútbol, de deportivismo, e non unha imitación de espectáculos alleos á nosa identidade".
A Federación de Peñas demanda que o ambiente "volva á grada, sen interferencias". E explican que "a nosa forza non pode ser cortada por megafonías, actuacións ou outros espectáculos que arrefecen o calor que os xogadores deben recibir desde a bancada".
- La central reversible de Meirama acumula críticas por el temor a su impacto en el agua potable de A Coruña y su área
- Así era el pub más 'auténtico' de A Coruña, el epicentro de la noche alternativa de los 90
- ¿Afectará la borrasca 'Kristin' a A Coruña? La Aemet anuncia más lluvia y alerta en el litoral
- Encierro en el colegio Concepción Arenal de A Coruña: 'El profesorado está harto
- Una de las últimas incorporaciones de Marineda City abre una nueva tienda en el centro de A Coruña
- El “Meicendepoly” llega a su fin: Arteixo mueve ficha para fijar la frontera con A Coruña
- El Albacete se resiste a vender a Riki, y Neyou y Gonzalo Villar son las alternativas del Deportivo
- El Go Ahead Eagles se interesa por Eddahchouri y el Deportivo no valora su salida