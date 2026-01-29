A Federación de Peñas traslada ó Deportivo o seu "malestar" polo ambiente en Riazor: "A nosa forza non pode ser cortada"

A Federación de Peñas Deportivistas reuniuse co club este xoves para trasladar o malestar xeral da afección branquiazul ca deriva do ambiente en Riazor. Moitos seareiros amosáronse amolados ca experiencia vivida no partido ante o Racing de Santander. "A nosa forza non pode ser cortada", reclama, nun comunicado.

"Este xoves mantivemos unha reunión co clube para trasladar o malestar maioritario do deportivismo tras o sucedido o pasado domingo en Riazor. Uns feitos que non poden nin deben volver a repetirse", comeza o comunicado, que explica que tratan de defender que o ambiente sexa "de fútbol, de deportivismo, e non unha imitación de espectáculos alleos á nosa identidade".

A Federación de Peñas demanda que o ambiente "volva á grada, sen interferencias". E explican que "a nosa forza non pode ser cortada por megafonías, actuacións ou outros espectáculos que arrefecen o calor que os xogadores deben recibir desde a bancada".