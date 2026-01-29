Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Concello de A Coruña constituirá este viernes la comisión de seguimiento de la candidatura de Riazor al Mundial 2030

El orden del día fijado por la alcaldesa se limita a constituir y organizar la comisión, y a proponer quién la presidirá

Vista del estadio de Riazor desde el observatorio meteorológico de A Coruña

Xane Silveira

El Ayuntamiento de A Coruña constituirá este viernes una Comisión Informativa Especial de seguimiento a la candidatura de A Coruña como sede del Mundial 2030, atendiendo a una de las peticiones de la oposición, tal y como se acordó en el Pleno del 11 de diciembre de 2025. Los miembros de la misma sesión han sido citados por la alcaldesa, Inés Rey, para la primera reunión, este viernes en el Palacio Municipal a las 11.00 horas.

Es el primer paso de cara a cumplir con la demanda de la oposición para conocer más detalles sobre la candidatura de A Coruña al Mundial 2030. Este viernes solo se producirá la constitución y organización de la comisión, así como el nombramiento de la persona que la presidirá.

En este grupo deberá haber representación tanto del Gobierno local como de la oposición, que lleva tiempo reclamando al Ayuntamiento más información relativa al Mundial.

