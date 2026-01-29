José Ángel: "Lo más inteligente es pasar página"

El Deportivo deja atrás la derrota ante el Racing de Santander y se centra en el próximo duelo frente a la Cultural Leonesa. Así lo confirmó José Ángel Jurado en la sala de prensa de Abegondo. "Cremo que no hicimos un mal partido, no era justa la derrota, pero esto es fútbol. La experiencia me ha enseñado cómo tratar cuando vienen las derrotas y lo más inteligente es pasar página", reflexionó el mediocentro andaluz.

"Siempre se fallan cosas", reconoció un José Ángel que, pese a la mala dinámica de resultados, ve un "constante crecimiento" en el equipo. "No le dimos espacios ni muchas ocasiones a uno de los rivales más poderosos ofensivamente de la categoría", detalló sobre el duelo ante los cántabros.

No quiso profundizar en el otro fútbol del encuentro. "Lo que pasa en el campo, hay que dejarlo en el campo", remarcó. Sin embargo, puntualizó los rivales "hicieron su fútbol y se llevaron los tres puntos".

Vaso medio lleno

El Dépor vive en una realidad ambigua, a dos puntos del ascenso directo, pero con una victoria en siete partidos. "Soy muy positivo, siempre prefiero ver el vaso medio lleno", apuntó, consciente de la dificultad de la categoría. La experiencia, incluso en el propio vestuario blanquiazul, le sirve de ejemplo: "hay que enfocarse en el partido del fin de semana y sacar los tres puntos. La vez que se hizo, salió bien".

José Ángel quiere mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia o la decepción. "Hay que mantener la línea que te permita estar concentrado. Lo importante es estar vivo y en los puestos en los que estamos para llegar a las últimas jornadas en la pelea", apremió.

A ello contribuirá mejorar las cifras en casa, la gran "asignatura pendiente" en el vestuario. "Siempre se habla de este tema y no he sabido la explicación. Tenemos un ambiente espectacular, así que debería ser una lanza a nuestro favor", reconoció el jugador blanquiazul.

El próximo duelo será lejos de Riazor, en León, y, a pesar del frío que se espera en el encuentro, José Ángel no quiere distracciones: "No me gusta jugar con mucho frío, pero estuve dos años en Noruega. El año pasado jugamos en Burgos con medio campo congelado y ganamos. No debe ser ningún tipo de excusa".