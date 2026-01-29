Pontevedra, Zaragoza, Racing de Ferrol y Sabadell, pretendientes de Rubén López

El Deportivo apura las horas del mercado de fichajes en una operación salida que se ha agilizado primero con Daniel Bachmann, y ahora con Rubén López. El centrocampista de Silleda está en el mercado de cedibles y se han interesado en él clubes tanto de Segunda División como de Primera Federación. El Pontevedra, el Racing de Ferrol, el Lugo y el Sabadell, en la categoría de bronce, han preguntado por las condiciones del zurdo, quien también gusta al Real Zaragoza, de LaLiga Hypermotion. Antonio Hidalgo hace una semana explicó que "necesita minutos".

Rubén López apunta a abandonar el Dépor en este mercado invernal y tiene una larga lista de pretendientes detrás de él. El Deportivo quiere para él un club en el que vaya a tener minutos, importancia y continuidad, de cara a no volver a estar varios meses sin jugar, como le ha pasado este curso. El canterano acumula tan solo 74 minutos de Liga y ha aprovechado la Copa del Rey para sentirse futbolista. No obstante, la acumulación de futbolistas en la medular le ha dejado sin hueco esta campaña, e Hidalgo ya habló con él. "Es un gran profesional, un compañero increíble, un jugador que no para de entrenar, que tiene un sacrificio grande. Tiene juventud y lo que necesita son minutos. He hablado con él y, en esa dirección, veremos qué sucede de aquí al final del mercado", expresó en la previa del encuentro ante el Racing de Santander.

El de Silleda ha aglutinado el interés de varios conjuntos para hacerse con sus servicios. El Real Zaragoza es el cuadro de mayor categoría entre los nombres que han tocado a su puerta, y también le han surgido pretendientes de Primera RFEF, donde ya estuvo cedido el pasado curso en el Barça Atlètic. Pontevedra, Racing de Ferrol, Lugo o Sabadell están atentos a Rubén López. El Deportivo, no obstante, quiere asegurarse de que el jugador tenga minutos y pueda continuar creciendo.

El Deportivo intenta incorporar a otro centrocampista

Los planes de la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano incluyen sumar más competencia a una sala de máquinas ya de por sí saturada. La inclusión de Mario Soriano en el eje ha aumentado la competencia, y además de Rubén López, otros jugadores como José Gragera ha pasado a un plano secundario. Es por eso que el futuro de Rubén en el Dépor pasa por una cesión. El club quiere reforzar todavía más esa parcela para la segunda vuelta. La prioridad es Riki Rodríguez, quien llegará libre en junio.

El Deportivo, además, estudia otras alternativas, porque tiene claro que quiere dar un salto de nivel en la medular. En caso de no poder fichar a Riki, el equipo coruñés se ha interesado también en Yvan Neyou, del Getafe; Gonzalo Villar, del Dinamo de Zagreb; o Juergen Elitim, del Legia.