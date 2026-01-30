Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo pone en juego su plaza de 'play off' y aspira al ascenso directo
Arranca la jornada 24 de la Liga Hypermotion
La mala racha del Deportivo no ha conseguido descabalgarle de pelear por todo, pero sí que ha comprimido la clasificación y ha reducido su margen de error. Este viernes arranca la vigésima cuarta jornada de Segunda División, con el ecuador del campeonato ya superado, y el equipo coruñés está en la quinta plaza de la tabla, a pesar de la derrota de la semana pasada en Riazor frente el Racing de Santander. Le espera este sábado la Cultural Leonesa, pero también juega en muchos otros campos y con una cuantas variables.
El Dépor pone en juego su plaza de play off de ascenso, que podría perder en caso de derrota, combinada con un triunfo de Almería, Sporting, Córdoba o Burgos. Dos de ellos tendrían que superarle. El Burgos juega el sábado en casa ante el Leganés a las 16.15, con lo que podría mandar a los coruñeses a la sexta plaza antes de empezar su duelo, y el Córdoba recibe al Valladolid a las 21.00. Ya para el domingo quedarían el Almería-Ceuta y el Eibar-Sporting. El conjunto de Hidalgo también aspira a escalar posiciones y, en el mejor de los casos, a colocarse segundo. Depende de su resultado y del Real Sociedad B-Las Palmas de este viernes, del Castellón-Andorra del domingo y del Mirandés-Málaga del lunes. El Racing de Santander, líder y de momento el único inalcanzable, juega el domingo en casa del Granada.
El resto de la jornada
El Albacete-Zaragoza y el Huesca-Cádiz son los únicos encuentros en los que el Dépor no se juega algo.
