Cultural Leonesa - Deportivo: Leña entre dos árboles caídos

Superada ya la cuesta de enero, con un botín de puntos escaso, pero con todas las opciones intactas a 19 jornadas para el final, el Deportivo necesita traducir las sensaciones de mejoría que ha experimentado tras el año nuevo y plasmarlas en resultados. Para ello, tratará de hacer leña de otro árbol caído. Visita este sábado por la tarde (18.30, LaLiga Hypermotion TV) a una Cultural Leonesa inmersa, también, en su mayor crisis de la temporada y pendiente de escapar de unos puestos de descenso que tiene a tan solo un punto de distancia. Duelo entre dos equipos en horas bajas y oportunidad única para que los de Antonio Hidalgo, en el frío del Reino de León, encuentren el camino con el calor de los deportivistas que les acompañarán desde la grada.

Todos sanos y una única baja por sanción, la de Eddahchouri tras ver la quinta amarilla en el último partido. Antonio Hidalgo tiene a su disposición todas las piezas para construir el puzle ganador ante la Cultural Leonesa. El técnico apreció mejoría en las sensaciones que ofrece su equipo respecto a los nubarrones que tenían en diciembre, ante Castellón, Real Sociedad B o Andorra. Los buenos minutos en Almería son un ejemplo al que aferrarse, pero las dudas y la falta de pegada demostrada en otras actuaciones, como Las Palmas o Racing, deben encontrar respuesta más pronto que tarde para que los blanquiazules no vean a cada vez más equipos por encima en la clasificación.

Mandaba con comodidad en la tabla a finales de noviembre, con un colchón de una decena de puntos con respecto al séptimo puesto, fuera del play off. Ahora, tras sumar cinco puntos de los últimos 21 en juego, ese colchón es ínfimo. Varios perseguidores, como Málaga, Córdoba o Sporting, van con el pedal a fondo para apretar una lucha por el ascenso en la que ya se cuenta a una decena de contendientes.

Soluciones en ataque

Hidalgo se encomienda a las soluciones que el equipo ha intentado ofrecer con balón en campo rival. Sin olvidar las temibles transiciones, con un Yeremay estelar en el Juegos Mediterráneos y un Altimira que ha caído de pie en el proyecto en el lateral diestro, la posición de Mario Soriano en el doble pivote es la gran esperanza del técnico de Canovelles para insuflar ideas y balones de calidad al tercio ofensivo.

Sin Zaka, Hidalgo tendrá que reformar su punta de lanza. Stoichkov era el recurso habitual en las últimas semanas, pero ha perdido pólvora de cara a portería. Mulattieri, que rompió su mala racha en Almería, la alternativa en busca de una referencia que pueda confundir a la zaga de la Cultural. Bil, que viajará con el primer equipo, será el comodín. Queda ver si comparten el once el gaditano y el italiano, si mantiene la fe en Villares como mediapunta o pone a Mella en banda y a Luismi en una posición más interior.

Una Cultural en crisis

Si al Deportivo le pesa el escaso botín de puntos en el último mes y medio, a la Cultural, que calca las cifras de los blanquiazules, le ha puesto con el agua al cuello. El equipo leonés no gana desde el 7 de diciembre y solo un par de empates en las últimas semanas le permiten mantenerse por encima de los puestos de descenso.

Inmerso en la peor crisis de la temporada, la escuadra del Cuco Ziganda recibirá al Dépor sin dos de sus hombres más importantes. El extremo derecho Lucas Ribeiro vio la tarjeta roja en el último encuentro y le han caído dos partidos de sanción. El deportivista Luis Chacón, cedido por segundo año en el Reino de León, no podrá ser el motor de centro del campo. No tiene cláusula del miedo, pero la Cultural tendría que pagar una elevada cantidad que no tiene la intención de asumir para que el de Pontedeume se pueda enfrentar al equipo blanquiazul.

Sin Chacón, la Cultural debe reformar su esquema. Un trivote con Sergi Maestre, Thiago Ojeda y Selu Diallo es una de las armas que ha empleado Ziganda en los últimos duelos. Si no, tiene opciones ofensivas como Manu Justo, Rubén Sobrino, el recién llegado Víctor Moreno o el exdeportivista Bicho, aunque no ha entrenado esta semana y es seria duda para el partido. Iván Calero y Víctor García, como doble lateral, apunta a ser la solución en el costado derecho para atacar y para atar en corto a Yeremay. Dos equipos con urgencias, pero el Dépor, si quiere encauzar su camino cuanto antes, tiene que dar con la tecla para llevarse los tres puntos del Reino de León.