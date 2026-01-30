Cultural Leonesa - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 24 de LaLiga Hypermotion
Duelo de Segunda División en el Reino de León
El Deportivo llega al último partido del mes de enero ante la Cultural Leonesa tras pasar el Tourmalet con alguna estocada. Derrota ante el Racing de Santander, empates frente al Cádiz y al Palmas y victoria en Almería. Debe remontar el vuelo para no salir de la zona de play off de ascenso y volver a engancharse a la lucha por todo, incluido el ascenso directo.
Eddahchouri es la única baja del Deportivo para este encuentro en el que habrá seguidores del Dépor en las gradas, aunque menos de lo que les gustaría, por la carestía de entradas. El equipo coruñés anda en pleno mercado, con la salida de Bachmann, la casi segura de Rubén López, la probable de Cristian Herrera, y suspirando por Riki y Karrikaburu. Poco puede asegurar Hidalgo.
Horario del partido entre la Cultural Leonesa y el RC Deportivo
El equipo coruñés llega al encuentro del Reino de León tras arrancar la segunda vuelta con un importante triunfo contra el Almería, que le situaba en la cuarta plaza, pero con la derrota posterior ante el Racing de Santander que le hizo mucho daño.
En esta ocasión, el duelo ante la Cultural Leonesa a domicilio será el sábado 31 de enero a las 18.30 horas.
Dónde ver en TV el partido entre la Cultural Leonesa y el RC Deportivo
El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide a la Cultural Leonesa será transmitido en abierto por la TVG y en los canales de pago, por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video y los distribuidores habituales.
