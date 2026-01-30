Cultural Leonesa - RC Deportivo: Este es el posible once de Antonio Hidalgo para enfrentarse a la Cultural

El Deportivo visita este sábado el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa en un partido en el que los dos equipos tratarán de salir de los baches en los que se encuentran inmersos durante el último mes y medio de competición. Los hombres de Antonio Hidalgo tratan de remontar el vuelo tras la derrota ante el Racing y recuperar la senda triunfal a la que regresó en Almería de forma muy fugaz. Los leoneses, con un punto de margen sobre el descenso, buscan puntos a la desesperada para frenar su caída en picado en la clasificación. Ya sin Daniel Bachmann, pendiente del futuro de Rubén López y atento a la opción de fichar a un mediocentro y un delantero como Karrikaburu, el Dépor tratará de sumar tres

El equipo leonés llega con dos bajas y media sensibles en zona de ataque. Lucas Ribeiro se pierde el choque tras ver la tarjeta roja en la última jornada, ante el Ceuta. El deportivista Luis Chacón, cedido por segundo curso consecutivo en la Cultural, tampoco liderará el centro del campo. El club no está dispuesto a pagar la cantidad que le permitiría alinearlo ante los blanquiazules. Cuco Ziganda también ve muy difícil contar con Bicho. El exfutbolista del Dépor no entrenó esta semana y es seria duda para el partido de este sábado.

Portería y defensa

Álvaro Ferllo se ha asentado como el guardameta de confianza de Antonio Hidalgo desde que puso un pie en Abegondo hace menos de un mes. El portero le arrebató la titularidad a Germán Parreño y sus intervenciones no le han restado ni un mínimo de papeletas para continuar a cargo de guardar las redes del Deportivo. Aún busca su primera portería a cero, pero sus intervenciones en los últimos encuentros hablan por sí solas.

Loureiro forcejea con los jugadores del Racing en un saque de esquina. / Carlos Pardellas

En defensa, el Deportivo ha pasado de tener un mar de dudas a comenzar a encontrar una línea cada vez más estable. Altimira ha caído de pie y se ha adueñado, también, de una banda derecha en la que nunca deja de hacer diabluras. En el eje, Miguel Loureiro volverá a ser el mariscal de la zaga como central zurdo. A su derecha estará Lucas Noubi, que ha respondido con actuaciones solventes a las oportunidades que le ha dado Hidalgo como central. El costado izquierdo lleva el nombre propio de Giacomo Quagliata.

La media y la delantera

Nada hace sospechar que Hidalgo variará su plan de los últimos encuentros en el centro del campo. José Ángel se ha ganado su rol de centrocampista defensivo inamovible en el esquema, mientras que Mario Soriano convence cada día más al de Canovelles como ocho, acompañando al andaluz en el doble pivote.

La línea de tres cuartos cuenta, seguro, con Yeremay a cargo de crear pavor por la banda izquierda. Por la derecha puede reaparecer David Mella en el once inicial, mientras que Luismi Cruz puede regresar a una posición más interior, como un mediapunta. El damnificado en esta ocasión sería Villares, que la semana pasada ejerció de enganche ante el Racing.

Noticias relacionadas

En la punta de ataque está todo abierto tras la sanción de Eddahchouri. Stoichkov ha sido el recurso habitual de Hidalgo en los últimos tiempos, pero Mulattieri se reencontró con el gol en Almería y puede convencer al técnico para recuperar la titularidad perdida hace ya más de dos meses.