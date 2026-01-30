El Dépor Abanca ficha a Hildah Magaia para reforzar su ataque
Llega tras la lesión de Millene
La grave lesión de Millene y la pubalgia de Marisa, de la que poco a poco está volviendo, empujaban al Dépor Abanca a acudir al mercado para solucionar sus problemas ofensivos, ya que en el último partido ejerció Espe Pizarro de 9. Y el club, en la línea de las contrataciones foráneas de Elyse Bennett y Blessing Nkor, anunció, en el último día, la incorporación a su parcela ofensiva de Hildah Tholakele Magaia (Dennilton, Sudáfrica, 1994), delantera internacional y mundialista, que «llega procedente del Club Tijuana y que cuenta con una amplia trayectoria a primer nivel». El club apunta que «a lo largo de su carrera ha militado en clubes de Estados Unidos (Kansas City), Corea (Sportstoto WFC), Suecia (Moron BK), Sudáfrica (University of Pretoria y Tshwane University of Technology) y México (Tijuana y Mazatlán FC)». El propio Dépor asegura que «la futbolista se incorporará a la disciplina en los próximos días, una vez concluidos los trámites administrativos».
