El Deportivo y el Watford cortan la cesión de Bachmann, paso previo a su salida al Leyton Orient

Daniel Bachmann ya es historia en el Deportivo y se marcha seis meses después sin llegar a debutar en partido oficial. El equipo coruñés y el Watford acaban e anunciar que cortan la cesión hasta junio, como paso previo a su salida al Leyton Orient, de la League One, la tercera categoría del fútbol inglés. El jugador austríaco de 31 años solicitó salir por motivos personales y regresará a Inglaterra, donde ha hecho gran parte de su carrera y vida profesional y personal.

Daniel Bachmann se irá al Leyton Orient, club histórico del fútbol inglés por ser el segundo más antiguo de Londres, solo por debajo del Fulham. Actualmente, el equipo británico es 18º en tercera división y pelea por salvar la categoría tras una mala racha de dos victorias en 10 partidos. El guardameta austríaco podrá, así, ver cumplida su petición de abandonar A Coruña. El veterano porteo de 31 años pidió salir por motivos personales.

La etapa del internacional austríaco no ha sido la esperada en el Deportivo. Bachmann se marchará de A Coruña sin haber debutado. Llegó tras el inesperado adiós de Helton Leite, pero Antonio Hidalgo apostó siempre por Germán Parreño como guardameta titular. Cuando llegó la hora de la Copa del Rey, Bachmann sufrió una lesión que le tuvo dos meses fuera de los terrenos de juego. En este mercado invernal, el club apostó por la llegada de Álvaro Ferllo para cubrir su eventual salida.

Daniel Bachmann / RCD

Daniel Bachmann, una carrera ligada a Inglaterra

El austríaco llegó a las islas en 2011, tras abandonar el AKA Austria y firmar por el Stoke City, en el que estuvo seis años, antes de moverse al Watford. Completó su formación con los Potters y tuvo tres cesiones más: Wrexham, Ross County (Esocia) y Bury. Además, ya perteneciendo a los Hornets, estuvo a préstamo en el Kilmarnock. Con el conjunto londinense, al que todavía pertenece, ha disputado un total de 138 partidos entre la Premier League y la Championship.

Equipos de Italia y Austria también se han llegado a interesar en Bachmann a lo largo de este mercado invernal.